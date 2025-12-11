Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα – Πλησίασε ελαφρώς η Νορβηγία

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ έδωσε σημαντική «ανάσα» στην Ελλάδα στη μάχη για μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία της UEFA, την ώρα που η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ κέρδισε κι εκείνη βαθμούς και πλησίασε ελαφρώς. Ωστόσο, η συγκομιδή της ήταν μικρότερη σε σχέση με την ελληνική.

Ο Ολυμπιακός, με το τρίποντο κόντρα στην Καϊράτ, διατήρησε το προβάδισμα της Ελλάδας για αυτή την εβδομάδα ενόψει των αναμετρήσεων της Πέμπτης. Την ίδια στιγμή, η Τσεχία δεν κατάφερε να προσθέσει ούτε έναν βαθμό, ενώ η Πολωνία συνεχίζει να εκπροσωπείται μόνο στο Conference League, χωρίς ουσιαστικές ελπίδες να απειλήσει.

Από την άλλη, η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ μείωσε την απόσταση από τη χώρα μας, χωρίς όμως να την ξεπεράσει. Πολύ κοντά μας παραμένει και η Δανία, η οποία πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ και έδειξε πως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη στη μάχη για τη 13η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Βαθμολογία UEFA

Θέση Χώρα Βαθμοί Φετινή Επίδοση Ομάδες
09 Τουρκία 47.475 +6.675 3/5
10 Τσεχία 44.300 +6.800 4/5
11 Ελλάδα 41.712 +7.500 4/5
12 Πολωνία 40.375 +9.375 4/4
13 Νορβηγία 38.587 +5.400 2/5
14 Δανία 38.481 +8.625 2/4
15 Ελβετία 33.100 +4.600 3/5
16 Αυστρία 32.850 +3.100 3/5
17 Κύπρος 32.787 +9.250 3/4

Ευρωπαϊκά Εισιτήρια ανά Θέση

Θέση Διοργάνωση Εισιτήριο
10η Θέση
Πρωταθλητής Champions League League Stage
Κυπελλούχος Europa League Playoffs
Δεύτερος Champions League 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
Τρίτος Europa League 2ος προκριματικός
Τέταρτος Conference League 2ος προκριματικός
11η–12η Θέση
Πρωταθλητής Champions League Playoffs (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος Europa League Playoffs
Δεύτερος Champions League 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
Τρίτος Europa League 2ος προκριματικός
Τέταρτος Conference League 2ος προκριματικός
13η–14η Θέση
Πρωταθλητής Champions League Playoffs (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος Europa League 3ος προκριματικός
Δεύτερος Champions League 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
Τρίτος Conference League 2ος προκριματικός
Τέταρτος Conference League 2ος προκριματικός
15η Θέση
Πρωταθλητής Champions League 2ος προκριματικός (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος Europa League 3ος προκριματικός
Δεύτερος Champions League 2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
Τρίτος Conference League 2ος προκριματικός
Τέταρτος Conference League 2ος προκριματικός
16η–22η Θέση
Πρωταθλητής Champions League 2ος προκριματικός (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος Europa League 1ος προκριματικός
Δεύτερος Conference League 2ος προκριματικός
Τρίτος Conference League 2ος προκριματικός
Τέταρτος Conference League

Πηγή enikos.gr

