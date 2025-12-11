Βαθμολογία UEFA: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα – Πλησίασε ελαφρώς η Νορβηγία

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ έδωσε σημαντική «ανάσα» στην Ελλάδα στη μάχη για μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία της UEFA, την ώρα που η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ κέρδισε κι εκείνη βαθμούς και πλησίασε ελαφρώς. Ωστόσο, η συγκομιδή της ήταν μικρότερη σε σχέση με την ελληνική.
Ο Ολυμπιακός, με το τρίποντο κόντρα στην Καϊράτ, διατήρησε το προβάδισμα της Ελλάδας για αυτή την εβδομάδα ενόψει των αναμετρήσεων της Πέμπτης. Την ίδια στιγμή, η Τσεχία δεν κατάφερε να προσθέσει ούτε έναν βαθμό, ενώ η Πολωνία συνεχίζει να εκπροσωπείται μόνο στο Conference League, χωρίς ουσιαστικές ελπίδες να απειλήσει.
Από την άλλη, η Νορβηγία με την ισοπαλία της Μπόντο Γκλιμτ με τη Ντόρτμουντ μείωσε την απόσταση από τη χώρα μας, χωρίς όμως να την ξεπεράσει. Πολύ κοντά μας παραμένει και η Δανία, η οποία πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ και έδειξε πως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη στη μάχη για τη 13η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Βαθμολογία UEFA
|Θέση
|Χώρα
|Βαθμοί
|Φετινή Επίδοση
|Ομάδες
|09
|Τουρκία
|47.475
|+6.675
|3/5
|10
|Τσεχία
|44.300
|+6.800
|4/5
|11
|Ελλάδα
|41.712
|+7.500
|4/5
|12
|Πολωνία
|40.375
|+9.375
|4/4
|13
|Νορβηγία
|38.587
|+5.400
|2/5
|14
|Δανία
|38.481
|+8.625
|2/4
|15
|Ελβετία
|33.100
|+4.600
|3/5
|16
|Αυστρία
|32.850
|+3.100
|3/5
|17
|Κύπρος
|32.787
|+9.250
|3/4
Ευρωπαϊκά Εισιτήρια ανά Θέση
|Θέση
|Διοργάνωση
|Εισιτήριο
|10η Θέση
|Πρωταθλητής
|Champions League
|League Stage
|Κυπελλούχος
|Europa League
|Playoffs
|Δεύτερος
|Champions League
|2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
|Τρίτος
|Europa League
|2ος προκριματικός
|Τέταρτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|11η–12η Θέση
|Πρωταθλητής
|Champions League
|Playoffs (μονοπάτι πρωταθλητών)
|Κυπελλούχος
|Europa League
|Playoffs
|Δεύτερος
|Champions League
|2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
|Τρίτος
|Europa League
|2ος προκριματικός
|Τέταρτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|13η–14η Θέση
|Πρωταθλητής
|Champions League
|Playoffs (μονοπάτι πρωταθλητών)
|Κυπελλούχος
|Europa League
|3ος προκριματικός
|Δεύτερος
|Champions League
|2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
|Τρίτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|Τέταρτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|15η Θέση
|Πρωταθλητής
|Champions League
|2ος προκριματικός (μονοπάτι πρωταθλητών)
|Κυπελλούχος
|Europa League
|3ος προκριματικός
|Δεύτερος
|Champions League
|2ος προκριματικός (μη πρωταθλητές)
|Τρίτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|Τέταρτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|16η–22η Θέση
|Πρωταθλητής
|Champions League
|2ος προκριματικός (μονοπάτι πρωταθλητών)
|Κυπελλούχος
|Europa League
|1ος προκριματικός
|Δεύτερος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|Τρίτος
|Conference League
|2ος προκριματικός
|Τέταρτος
|Conference League
|–
