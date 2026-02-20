Βαθμολογία UEFA: Πισωγύρισμα για την Ελλάδα, άνοιξε η ψαλίδα από τη 10η θέση και την Τσεχία

Η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να κλείσει την ψαλίδα από τη 10η θέση της UEFA, μετά τη χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού και το σημερινό «διπλό» της Θέλτα επί του ΠΑΟΚ, όπως και την ισοπαλία που απέσπασε η Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Τα αποτελέσματα αυτής της εβδομάδας όχι μόνο δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα που βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης να μαζέψει την απόσταση, αλλά χάρισαν κι ένα μικρό προβάδισμα έξτρα 200 βαθμών στην 10η Τσεχία που απέσπασε περισσότερους βαθμούς χάρη στην ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς.

Το προβάδισμα των Τσέχων αυξήθηκε και φτάνει πλέον τους 1.100 βαθμούς. Παράλληλα, η Πολωνία πλησίασε την Ελλάδα, καθώς η Λεχ πρόσθεσε βαθμούς, παρότι η Γιαγκελόνια ηττήθηκε από τη Φιορεντίνα και βρίσκεται κοντά στον αποκλεισμό.

Η μάχη για τη 10η θέση, που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27, παραμένει ανοιχτή ενόψει των ρεβάνς των ελληνικών ομάδων την επόμενη εβδομάδα.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)

10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.512 (+12.300 – 4/5)

12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Βίντεο: Βυθίστηκε το «Sea Star Tilos» που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Τουρκία – Καρέ καρέ η διάσωση του πληρώματος Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha – «Αποφεύγω τις συναθροίσεις – 1,5 μήνας έμεινε» Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της – Οι πρώτες εικόνες Θεσσαλονίκη: 19χρονη κατήγγειλε 24χρονο για βιασμό στον χώρο εργασίας του

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League