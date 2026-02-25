Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στην 11η θέση η Ελλάδα μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Με την ισοπαλία που απέσπασε ο Ολυμπιακός (0-0) στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν βοήθησε την Ελλάδα να ψαλιδίσει τη διαφορά από την 10η Τσεχία σε κάτω από 1000 βαθμούς, στη βαθμολογία της UEFA, ωστόσο με τον αποκλεισμό των «ερυθρολεύκων» από τη συνέχεια της διοργάνωσης δυσκολεύει για τη χώρα μας το έργο της πρώτης δεκάδας, που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στο φετινό Champions League προσφέροντας 200 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.

Η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή έχει τρεις ομάδες στην Ευρώπη (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με την Ένωση να βρίσκεται στους “16” του Conference League) παραμένει στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA, έχοντας τη δύσκολη αποστολή, να πιάσει την δέκατη Τσεχία. Η απόσταση των δύο χωρών μειώθηκε και έφτασε τους 913 βαθμούς.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την 10η θέση θα παίξει η έκβαση του ζευγαριού της Βικτόρια Πλζεν με τον Παναθηναϊκό (2-2) που κοντράρονται την Πέμπτη (26.02.2026, 19:45).

Υπενθυμίζεται ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος την 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα play-offs του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)

10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.712 (+12.500 – 3/5)

12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (+7.650 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)