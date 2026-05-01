Βαλένθια κατά Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Ξεπέρασε κάθε όριο» – Μαρτίνεθ: «Είναι αισχρός, συνέχεια προκαλεί»

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Βαλένθια για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια και μετα το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, εξαπολύοντας επίθεσης στον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αναφέροντας ότι «ξεπέρασε κάθε όριο» και ζητώντας την αυστηρή τιμωρία του από την Euroleague. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο προπονητής της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, στις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου χαρακτήρισε τον πρόεδρο των «πρασίνων», «αισχρό» που «συνέχεια προκαλεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα πλησιάζοντας το τραπέζι της γραμματείας με απαράδεκτο τρόπο, προσπαθώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως αποτυπώνεται στην αναφορά του αγώνα.

Επίσης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και δημιούργησε αδικαιολόγητη ένταση, για τους λόγους αυτούς η αστυνομία εξέδωσε σε αυτόν και σε πολλά άλλα μέλη της αποστολής του πρόστιμο.

Ο Σύλλογος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοργάνωση και ελπίζει ότι η Euroleague θα τιμωρήσει αυστηρά αυτό το είδος συμπεριφοράς, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματός μας, ειδικά δεδομένου ότι είναι επαναλαμβανόμενος παραβάτης».

Μαρτίνεθ: «Ο Γιαννακόπουλος είναι αισχρός, η Euroleague πρέπει να αναλάβει δράση»

Ο προπονητής της Βαλένθια ενώ αναγνώρισε τον Παναθηναϊκό «σπουδαία ομάδα με εμπειρία», στις δηλώσεις του μετα το τέλος του αγώνα, χαρακτήρισε τον πρόεδρο της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «αισχρό». «Είναι αισχρός και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει σε φιγούρες που πάνε κόντρα στις αξίες του αθλήματος να δημιουργούν άσχημη ατμόσφαιρα. Ο τύπος πήγε στο τραπέζι, συμπεριφέρθηκε αισχρά και η Euroleague πρέπει να λάβει δράση», ανέφερε.

Για την ένταση στο γήπεδο είπε: «Η ένταση δεν με ανησυχεί. Είναι νορμάλ, οι παίκτες… φουντώνουν και παίζουν σκληρά. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έπαιξαν σκληρά και με ποιότητα, όπως και οι παίκτες της Βαλένθια. Και οι δύο πλευρές έδωσαν συγχαρητήρια στην άλλη και πάλεψαν σκληρά».



Για τα όσα έγιναν στο τέλος του ματς: «Υπήρξε μία πρόκληση από έναν παίκτη, δεν το είδα εγώ. Και οι παίκτες που δεν ήταν στο παρκέ το είδαν. Δεν δίνω σημασία. Θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε γίνει, αλλά οι άνθρωποι εκτός του παρκέ βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Υπάρχει ένας άνθρωπος που συνέχεια προκαλεί και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους».

«Μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς στο τέλος»

Για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι δήλωσε: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς στο τέλος στην παράταση. Η ποιότητα που έχουν, τα ατομικά plays… Έβαλαν απίστευα σουτ. Μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Νομίζω ήταν εξαιρετικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

Πρέπει να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό για τον τρόπο με τον οποίον έπαιξαν, για το πως εκτέλεσαν από το τρίποντο, για τον τρόπο που αμύνθηκαν. Ήταν ματς με υψηλό σκορ, αλλά πολύ δύσκολο. Και οι δύο ομάδες έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Μία από τις δύο ομάδες πρέπει να χάσει, και απόψε χάσαμε εμείς. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε στο τέλος του ματς ή στην παράταση, αλλά χάσαμε.

Παίξαμε καλά, βελτιώθηκαν τα πράγματα σε σχέση, με το πρώτο ματς, και από το πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή μας, έβαλαν μερικά τρομερά σουτ όταν τελείωναν οι επιθέσεις τους».