Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Πέταξε την ευκαιρία στα… σκουπίδια και τώρα τρέχει για το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα της ιστορίας του από τη Βαλένθια με 85-84, σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά έχασε στις λεπτομέρειες ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ και πλέον καλείται να πετύχει μεγάλες νίκες, ώστε να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και τη Βαλένθια να παίρνει τελικά το προβάδισμα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Ο Φουρνιέ προσπάθησε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να βρει το τελευταίο σουτ στα 2.9 δευτερόλεπτα.
Ξέσπασμα πριν το ημίχρονο για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Βεζένκοφ να κρατά επιθετικά την ομάδα του από το ξεκίνημα και τον Γουόκαπ να οργανώνει σωστά το παιχνίδι (11-11, 5’). Η Βαλένθια βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, σημειώνοντας 5/7 τρίποντα, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν το mismatch του Μιλουτίνοφ.
Οι δύο ομάδες συνέχισαν κοντά στο σκορ (25-23, 10’), χωρίς να μπορεί κάποια να ξεφύγει. Ο Γουόρντ και ο Πίτερς έδωσαν λύσεις από τον πάγκο, ενώ ο Ολυμπιακός, με μπροστάρηδες τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, πήρε διαφορά πριν το ημίχρονο (37-43, 19’). Το πρώτο τρίποντο του Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε ένα επιμέρους 2-11 για το 39-48 (20’).
Αντίδραση της Βαλένθια και ισορροπία
Η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τον έλεγχο του ρυθμού, έδωσαν εύκολους πόντους στο transition και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν γρήγορα σε 52-52.
Το παιχνίδι απέκτησε έντονο ρυθμό, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια (58-59, 27’). Ο Γουόκαπ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περιόδου (67-69, 30’), διατηρώντας το ματς αμφίρροπο.
Φινάλε-θρίλερ και χαμένη ευκαιρία
Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Φουρνιέ πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 83-84, δίνοντας προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ενώ πήρε πάνω του τις κρίσιμες επιθέσεις με καθαρό μυαλό.
Ωστόσο, ένα χαμένο ριμπάουντ αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ και, παρά τον τραυματισμό του, ο Ντε Λαρέα ευστόχησε σε δύο βολές για το 85-84.
Στην τελευταία επίθεση, ο Φουρνιέ δεν κατάφερε να σκοράρει από μέση απόσταση, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84
