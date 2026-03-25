Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Πέταξε την ευκαιρία στα… σκουπίδια και τώρα τρέχει για το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα της ιστορίας του από τη Βαλένθια με 85-84, σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά έχασε στις λεπτομέρειες ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ και πλέον καλείται να πετύχει μεγάλες νίκες, ώστε να διεκδικήσει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και τη Βαλένθια να παίρνει τελικά το προβάδισμα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Ο Φουρνιέ προσπάθησε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να βρει το τελευταίο σουτ στα 2.9 δευτερόλεπτα.

Ξέσπασμα πριν το ημίχρονο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Βεζένκοφ να κρατά επιθετικά την ομάδα του από το ξεκίνημα και τον Γουόκαπ να οργανώνει σωστά το παιχνίδι (11-11, 5’). Η Βαλένθια βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, σημειώνοντας 5/7 τρίποντα, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν το mismatch του Μιλουτίνοφ.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν κοντά στο σκορ (25-23, 10’), χωρίς να μπορεί κάποια να ξεφύγει. Ο Γουόρντ και ο Πίτερς έδωσαν λύσεις από τον πάγκο, ενώ ο Ολυμπιακός, με μπροστάρηδες τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, πήρε διαφορά πριν το ημίχρονο (37-43, 19’). Το πρώτο τρίποντο του Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε ένα επιμέρους 2-11 για το 39-48 (20’).

Αντίδραση της Βαλένθια και ισορροπία

Η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τον έλεγχο του ρυθμού, έδωσαν εύκολους πόντους στο transition και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν γρήγορα σε 52-52.

Το παιχνίδι απέκτησε έντονο ρυθμό, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια (58-59, 27’). Ο Γουόκαπ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περιόδου (67-69, 30’), διατηρώντας το ματς αμφίρροπο.

Φινάλε-θρίλερ και χαμένη ευκαιρία

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Φουρνιέ πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 83-84, δίνοντας προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ενώ πήρε πάνω του τις κρίσιμες επιθέσεις με καθαρό μυαλό.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μέση Ανατολή: Διακυμάνσεις στο πετρέλαιο, με το πρώτο «όχι» του Ιράν – Ύποπτες συναλλαγές 580 εκατ. δολαρίων πριν από την ανάρτηση Τραμπ για συνομιλίες Σύλληψη ανήλικου στο Ρέθυμνο για κάνναβη και κοκαϊνη – Χειροπέδες και σε 50χρονη Ισραήλ: Κλιμακώνει τις επιθέσεις του για να προλάβει τυχόν τερματισμό του πολέμου Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Χρόνια σου πολλά αγάπη μου» – Η φωτογραφία και οι ευχές στην κόρη του

Ωστόσο, ένα χαμένο ριμπάουντ αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ και, παρά τον τραυματισμό του, ο Ντε Λαρέα ευστόχησε σε δύο βολές για το 85-84.

Στην τελευταία επίθεση, ο Φουρνιέ δεν κατάφερε να σκοράρει από μέση απόσταση, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84