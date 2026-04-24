Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Απάντηση του Μαρτίνεθ στη «φιλοφρόνηση» του Αταμάν – «Το βιογραφικό του δεν αρκεί για να μας νικήσουν»

Με ανάλογη «φιλοφρόνηση» για το βιογραφικό του απάντησε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ στον προπονητή του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, ενόψει της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, ανάμεσα στις δυο ομάδες, αρχής γενομένης την Τρίτη (28/4) από τη Roig Arena.

O κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη Euroleague, Πέδρο Μαρτίνεθ, έμαθε πως ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει: «Έχουμε κι εμείς σπουδαίους παίκτες, φέτος η απόδοσή μου δεν είναι καλύτερη από εκείνη του Μαρτίνεθ, αλλά τώρα, θα δούμε».

Και σήμερα, ο Ισπανός τεχνικός της δεύτερης στην κανονική περίοδο της Euroleague, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στον Εργκίν Αταμάν:

Αναλυτικά, ο Πέδρο Μαρτίνεθ σχολίασε για τα όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν και πριν το εναρκτήρι τζάμπολ των πλέι οφ:

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει. Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος. Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Όποιος συγκρίνει τους τίτλους που έχει κατακτήσει… είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για εμένα. Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν».

Για να καταλήξει: «Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα».