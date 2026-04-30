Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107: Με buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά

Σε ένα ματς θρίλερ ο Χέιζ-Ντέιβις κρατούσε το «κλειδί» της επιτυχίας, πετυχαίνοντας ένα αδιανόητο buzzer beater στο φινάλε της παράτασης κι οδηγώντας έτσι τον Παναθηναϊκό στο 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια. Πλέον οι «πράσινοι» απέχουν μόλις μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four, με τους επόμενους αγώνες να γίνονται στο «σπίτι» του, το ΟΑΚΑ!

Ένα τρίποντο του Αμερικανού έφερε το προβάδισμα στα 25΄΄ για τη λήξη της παράτασης, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε στην εκπνοή το τελικό 105-107 (95-95 κ.α.), με τον Παναθηναϊκό να περνάει και πάλι από τη Roig Arena, στον δεύτερο αγώνα στα πλέι οφ της Euroleague. Πλέον το «τριφύλλι» έχει την ευκαιρία στο Telekom Center Athens την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15) να… σκουπίσει τη σειρά με τη Βαλένθια!

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95κ.α., 105-107 παρ.