Βαρκελώνη: Οπαδοί της Μπαρτσελόνα επιτέθηκαν στο λεωφορείο της Ατλέτικο Μαδρίτης – Έσπασαν παράθυρο

Ένταση επικράτησε έξω από το «Καμπ Νου» στη Βαρκελώνη, πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού του Copa del Rey, όταν οπαδοί της Μπαρτσελόνα φέρεται να επιτέθηκαν στο λεωφορείο της Ατλέτικο Μαδρίτης κατά την άφιξή του στο γήπεδο.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ομάδα χούλιγκαν εκτόξευσε αντικείμενα προς το λεωφορείο που μετέφερε τον Ντιέγκο Σιμεόνε και τους παίκτες της Ατλέτικο, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα παράθυρα του οχήματος.

Έντονη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους γύρω από το στάδιο, ανάβοντας καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα.

Η ισπανική αστυνομία είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνονται αστυνομικοί να προσπαθούν να απομακρύνουν καπνογόνα από το οδόστρωμα πριν από την άφιξη των ομάδων.

Σύμφωνα με την Marca, οι παίκτες της Ατλέτικο έγιναν «εύκολος στόχος», καθώς το λεωφορείο τους έφτασε από διαφορετική είσοδο από εκείνη της Μπαρτσελόνα, όπου βρίσκονταν οι περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις.

Διαφορετική υποδοχή για την Μπαρτσελόνα

Σε αντίθεση με την Ατλέτικο, το λεωφορείο της Μπαρτσελόνα έγινε δεκτό με πανηγυρισμούς, καπνογόνα και συνθήματα από τους οπαδούς της ομάδας.

Οι φίλοι των «μπλαουγκράνα» φώναζαν «Yes we can», προσπαθώντας να εμψυχώσουν την ομάδα του Χάνσι Φλικ, η οποία έπρεπε να ανατρέψει το βαρύ 4-0 του πρώτου αγώνα στο «Μετροπολιτάνο».

Έφτασε κοντά αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή

Παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς, η ομάδα δεν κατάφερε να ισοφαρίσει το συνολικό σκορ της σειράς.

Οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-0, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το συνολικό 4-3 υπέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πριν από το παιχνίδι, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ είχε δηλώσει ότι η ομάδα του πρέπει να πιστέψει στην ανατροπή.

«Είμαστε τέσσερα γκολ πίσω και πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε», είχε τονίσει.

Πηγή: Daily Mail