Βασίλης Γκαγκάτσης: Επιστρέφει στο ποδόσφαιρο – Αναλαμβάνει σύμβουλος της διοίκησης της Μαρκό

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ Μαρκό, επιστρέφοντας σε ενεργό διοικητικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο έπειτα από αρκετά χρόνια.

Η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο οποίος αναμένεται να συνεισφέρει με την εμπειρία του στην προσπάθεια της ΠΑΕ στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης, πατέρας του σημερινού προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας από τον Νοέμβριο του 1997 έως τον Ιούλιο του 2001. Στη συνέχεια, ανέλαβε την προεδρία της ΕΠΟ, θέση την οποία διατήρησε από τον Ιούλιο του 2001 έως το τέλος του 2008.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία της Ομοσπονδίας, η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το Euro 2004, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση της Μαρκό

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με έναν πραγματικό θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και της αθλητικής διοίκησης, τον κ. Βασίλη Γκαγκάτση, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης. Η προσθήκη του κ. Γκαγκάτση στο διοικητικό σχήμα της ομάδας μας αποτελεί μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.

Η τεράστια εμπειρία του, η βαθιά γνώση του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου, καθώς και η μακρά, επιτυχημένη διαδρομή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει η ΠΑΕ Μαρκό στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας διατελέσει ο μακροβιότερος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) κατά την ιστορική περίοδο της κατάκτησης του Euro 2004.

Παράλληλα, έχει υπηρετήσει το άθλημα από κορυφαίες διοικητικές θέσεις, ως διευθύνων σύμβουλος της Super League, ως στέλεχος σε σημαντικές επιτροπές των UEFA και FIFA, καθώς και σε επιτελικές θέσεις ιστορικών συλλόγων. Με την τεράστια τεχνογνωσία και το κύρος του, ο Βασίλης Γκαγκάτσης έρχεται να προσθέσει τις δυνάμεις του στην προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας, ισχυρής και υγιούς δύναμης στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μαρκό καλωσορίζει τον Βασίλη Γκαγκάτση στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία ενός τέτοιου κεφαλαίου για το ποδόσφαιρό μας θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της ομάδας μας και θα συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή της πορεία».