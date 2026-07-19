Βασιλιάς ο Τσιτσιπάς στην Ελβετία – Νίκησε με 2-1 τον Κολινιόν στο Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους, καθώς επικράτησε 2-1 του Ραφαέλ Κολινιόν (6-4, 6-7, 6-3) και κατέκτησε το τρόπαιο στο 250άρι τουρνουά του Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο Τσιτσιπάς έδειξε μεγάλη αυτοσυγκέντρωση ακόμη και όταν έχασε το δεύτερο σετ και πανηγύρισε τη νίκη στο τουρνουά.

Με ώριμο παιχνίδι Έλληνας πρωταθλητής κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή του.

Αυτός είναι ο 13ος τίτλος της καριέρας του και πρώτος από τον Φεβρουάριο του 2025.