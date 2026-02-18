Βινίσιους για τα επεισόδια στο Μπενφικα – Ρεαλ: «Οι ρατσιστές είναι δειλοί» – Στήριξη από Κιλιάν Μπαπέ – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό με ρατσιστικό υπόβαθρο σημειώθηκε στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα για τα play off του Champions League, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να καταγγέλλει ότι μετα το γκολ που έβαλε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον αντίπαλό του, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος φέρεται να τον αποκάλεσε «μαϊμού».

Επεισοδιακή βραδιά στο Champions League: Ρατσιστική επίθεση καταγγέλλει ο Βινίσιους της Ρεαλ – Μεγάλη ανατροπή της Παρί – Διασυρμός της Γιουβέντους – Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε αμέσως μετά το εξαιρετικό γκολ που διαμόρφωσε το 0-1 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και που έκρινε τον αγώνα, όταν ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, ο Πρεστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού», γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του αντιρατσιστικού πρωτοκόλλου της UEFA.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης ενεργοποιώντας τη σχετική διαδικασία της UEFA, διέκοψε προσωρινά το ματς, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.

«Οι ρατσιστές είναι δειλοί»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βινίσιους τοποθετήθηκε δημόσια με δηλώσεις ιδιαίτερα αιχμηρές:

«Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Χρειάζεται να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι», ανέφερε σε ανάρτηση του στο Instagram.

«Όμως έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν ξεκάθαρη υποχρέωση να τους τιμωρούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη δική μου ζωή ή στη ζωή της ομάδας μου… Δέχθηκα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί πήρα αυτή την κάρτα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, σχολίασε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε: «Είδα ότι επρόκειτο απλώς για ένα κακώς εφαρμοσμένο πρωτόκολλο, που δεν εξυπηρέτησε κανέναν σκοπό. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι σε τέτοιες καταστάσεις, μετά από μια μεγάλη νίκη, όταν οι τίτλοι θα έπρεπε να αφορούν τη Ρεάλ Μαδρίτης… αλλά είναι απαραίτητο».

Κιλιάν Μπαπέ: «Είσαι ρατσιστής» είπε στον Πρεστιάνι

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media να δείχνει τον Κιλιάν Μπαπέ να αποκαλεί ρατσιστή τον Αργεντινό! «Είσαι γα@@@ος ρατσιστής» διακρίνεται να φωνάζει ο Γάλλος σταρ στον αντίπαλό του, με τα όσα έγιναν στο Ντα Λουζ.