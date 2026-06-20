Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Χόρεψε «Samba» και πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026

Η Βραζιλία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 3-0 της Αϊτής στη Φιλαδέλφεια. Ο Κούνια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Βινίσιους διαμόρφωσε το τελικό σκορ πριν από την ανάπαυλα. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι προβληματίζεται, πάντως, για τον τραυματισμό του Ραφίνια, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά.

Η Σελεσάο μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να βρει γρήγορο γκολ και να ελέγξει τον ρυθμό. Ο Ραφίνια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 12ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η Βραζιλία συνέχισε να πιέζει και άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό. Ο Βινίσιους έκανε το σουτ από τα αριστερά, ο Πλασίντ απέκρουσε ασταθώς και ο Κούνια εκμεταλλεύτηκε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της Βραζιλίας στο 36ο λεπτό. Ο Βινίσιους δημιούργησε τη φάση με κάθετη πάσα και ο Κούνια ολοκλήρωσε την προσπάθεια με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ραφίνια αποχώρησε με ενοχλήσεις και ο Ράγιαν πέρασε στη θέση του, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Η Βραζιλία πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πακετά βρήκε με κάθετη μπαλιά τον Βινίσιους, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και πλάσαρε για το 3-0 στην τελευταία φάση πριν από την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Βραζιλία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε τον έλεγχο του αγώνα. Η Αϊτή είχε τη σημαντικότερη ευκαιρία της με κεφαλιά του Αντέ μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Άλισον αντέδρασε σωστά και ο Ντανίλο απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Στη συνέχεια, ο Ντόουγκλας Σάντος απείλησε για το 4-0, αλλά το σουτ του πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Έντρικ βρήκε επίσης δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε.

Με τη νίκη αυτή, η Βραζιλία ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου μαζί με το Μαρόκο και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι με τη Σκωτία, όπου θα διεκδικήσει την πρώτη θέση. Η Αϊτή, από την πλευρά της, γνώρισε ακόμη μία ήττα και θα αναζητήσει βαθμολογικό όφελος απέναντι στο Μαρόκο, με στόχο να διατηρήσει τις πιθανότητές της για την τρίτη θέση.

Bραζιλία: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά, Βινίσιους, Ραφίνια, Κούνια

Αϊτή: Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ,, Πρόβιντενς, Κάσιμιρ, Πιερό