Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ ζητά την παραίτηση Ινφαντίνο για τα σχέδια εμπορευματοποίησης του Μουντιάλ

Την παραίτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζήτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικρίνοντας τα σχέδια για την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Ο Μπέρναμ αποτελεί τον πρώτο ηγέτη μεγάλης χώρας που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της αποχώρησης του Ινφαντίνο από την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόταση δημιουργίας εμπορικής οντότητας για τη διοργάνωση.

British PM Andy Burnham has said that Gianni Infantino should quit as president as FIFA over his plans to sell a stake in the World Cup.https://t.co/4olUf9GAsr — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 31, 2026

Νωρίτερα, ο Μπέρναμ, ο οποίος εδώ και καιρό ζητά την κοινοτική ιδιοκτησία των ποδοσφαιρικών συλλόγων, έγραψε στο Twitter ότι «το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στους επενδυτές» αλλά «στους ανθρώπους που γεμίζουν τις κερκίδες και που στέκονται στην πλάγια γραμμή εβδομάδα με τη εβδομάδα, με βροχή ή ήλιο».

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση μετά την ομόφωνη απόφαση της UEFA να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν τα σχέδια προχωρήσουν. Ο πρόεδρος της FIFA έχασε επίσης την Παρασκευή τον ανώτερο σύμβουλό του, Κάρλος Κορδέιρο, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».