Βόμβα από την «AS»: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την Euroleague και πάει στο… NBA Europe

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS» φέρνει στο φως μια είδηση-βόμβα για το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Euroleague, προκειμένου να ενταχθεί στο φιλόδοξο νέο project του NBA Europe.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, η αποχώρηση της Ρεάλ από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θεωρείται πλέον «σφραγισμένη», με τη συμμετοχή της στο NBA Europe να προγραμματίζεται για τη σεζόν 2027-2028. Η απόφαση φέρεται να επιβεβαιώθηκε στη Γενική Συνέλευση της ομάδας, όπου οι Μαδριλένοι δεσμεύτηκαν να εγκαταλείψουν την Euroleague ώστε να ενταχθούν στο νέο πρωτάθλημα που σχεδιάζουν από κοινού το NBA και η FIBA.

Το ρεπορτάζ της «AS» προσθέτει πως η Ρεάλ θα αποτελέσει τη «ναυαρχίδα» του νέου εγχειρήματος, εκτός αν υπάρξει κάποια απρόσμενη ανατροπή. Όμως, όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο μοιάζει να αλλάξει αυτή η πορεία, που θα σημάνει μια ιστορική καμπή για τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη του μπάσκετ.