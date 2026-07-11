«Βόμβα» μεγατόνων: Ο ΠΑΟΚ έκανε δικό του τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση του φετινού καλοκαιριού, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Τσέντι Όσμαν για συμβόλαιο τριών ετών, ενώ θα καταβάλει δύο εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε θέσει τον Όσμαν στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας, εκμεταλλευόμενος τον έντονο ανταγωνισμό που υπήρχε στη θέση του στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ προσέφερε στον 30χρονο άσο τριετές συμβόλαιο συνολικών απολαβών εννέα εκατομμυρίων ευρώ, πρόταση που κρίθηκε ιδιαίτερα ελκυστική από τον ίδιο. Ο Όσμαν ζήτησε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και, με τη συγκατάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, άνοιξε ο δρόμος για τη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη.

Οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους δύο εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογράφησε την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό μέσω story στο Instagram στο οποίο αποχαιρετά τον Τούρκο.

«Η απόφασή σου με στεναχωρεί αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.