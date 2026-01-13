«Βόμβα» στο Κύπελλο Γαλλίας: Η Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε από την Παρί FC – Δείτε βίντεο

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Κύπελλο Γαλλίας, καθώς η τροπαιούχος του θεσμού Παρί Σεν Ζερμέν αποκλείστηκε εντός έδρας από τη συμπολίτισσα της Παρί FC με 0-1, το βράδυ της Δευτέρας (12/01).

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε μπορεί να ήταν η κυρίαρχος του παρισινού «εμφυλίου» με 18 τελικές προσπάθειες (μια εξ αυτών δοκάρι), ωστόσο η Παρί FC κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους “32” του θεσμού, με γκολ του Κεμπάλ στο 74′.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε απάντηση μέχρι και το φινάλε του αγώνα με αποτέλεσμα να ηττηθεί και να μείνει εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση που κυριαρχούσε τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα highlights της αναμέτρησης: