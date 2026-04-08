Γ΄ Εθνική: Πρωταθλήτρια η Ελασσόνα που “βλέπει” Super League 2 στη γ΄ φάση – Σώθηκε η Ανθούπολη

Θριάμβευσε η Ελασσόνα στον Γ΄ όμιλο της Γ΄ Εθνικής, αφού το πήγε μέχρι τέλους και δικαιώθηκε, πανηγυρίζοντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας σε ένα αμφίρροπο γκρουπ, με ιστορικές ομάδες όπως η Λαμία και τα Τρίκαλα, κερδίζοντας 2-1 στο φινάλε τον Αστέρα Σταυρού.

Η ομάδα της Λάρισας μπαίνει πανηγυρικά στη Γ΄ φάση για να διεκδικήσει ένα από τα δυο εισιτήρια ανόδου στη Super League 2, όπου έπαιξε τελευταία φορά πριν 45 χρόνια, με αντιπάλους τους Απόλλωνα Καλαμαριάς, Πανθρακικό και Εθνικό Ν. Κεραμιδίου.

Τα γκολ για την ομάδα του Ηρακλή Σαραφίδη πέτυχαν οι Κοντοθανάσης (7΄) και Μπιώτης (50΄), σε ένα άκρως εορταστικό σκηνικό για τον ΠΟΕ.

Στα υπόλοιπα ματς, η Λαμία (τερμάτισε δεύτερη) πήρε διπλό γοήτρου με 1-0 στην έδρα των Τρικάλων, αλλά χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, όπως νίκη για το πρεστίζ πήρε και ο Τηλυκράτης, με 2-0 στη Λευκάδα επί του Άρη Φιλιατών, που ήταν δεύτερος ως τώρα και διεκδικούσε τίτλο.

Όσο για τα playouts, κερδισμένη ήταν η Ανθούπολη, που κέρδισε 3-1 εντός την Αναγέννηση Σχηματαρίου και παραμένει στη Γ΄ Εθνική, ενώ στον υποβιβασμό οδηγείται η ΑΕΝ Σελεύκειας, ακολουθώντας τον Θεσπρωτό, που δεν κατέβηκε στη δεύτερη φάση και την Πρόοδο Ρωγών.

