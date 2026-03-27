Γαλλία: «Βήμα προς τα πίσω» η απόφαση της ΔΟΕ για την επαναφορά των γενετικών τεστ φύλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Γαλλία εξέφρασε σήμερα (27/3) την «βαθιά ανησυχία» της μετά την ανακοίνωση της ΔΟΕ για την επαναφορά των γενετικών τεστ φύλου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ένα «βήμα προς τα πίσω» που καταδίκασε η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι.

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την εγκατάλειψή τους, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) υπέδειξε ότι αυτά τα τεστ φύλου θα επαναφέρονταν, ουσιαστικά απαγορεύοντας στους τρανς αθλητές και σε ένα μεγάλο ποσοστό ίντερσεξ αθλητών από τα γυναικεία αθλήματα στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

«Βήμα προς τα πίσω»

«Η Γαλλία αναγνωρίζει» αυτήν την απόφαση, αλλά «εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης, επιθυμώ να εκφράσω τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με αυτήν την απόφαση. Αντιτιθέμεθα στην ευρεία χρήση των γενετικών τεστ, η οποία εγείρει πολλά ηθικά, νομικά και ιατρικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τη γαλλική νομοθεσία βιοηθικής», η οποία απαγορεύει τέτοιες εξετάσεις στη Γαλλία, δήλωσε η Φεράρι σε δελτίο Τύπου.

«Αυτές οι εξετάσεις, που εφαρμόστηκαν από το 1967, έληξαν το 1999 λόγω ισχυρών επιφυλάξεων εντός της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την αξία τους. Η Γαλλία λυπάται γι΄ αυτό το βήμα προς τα πίσω», δήλωσε η υπουργός.

Η Φεράρι εκτιμά ότι αυτή η απόφαση της ΔΟΕ «εγείρει σοβαρές ανησυχίες, καθώς στοχεύει ειδικά στις γυναίκες, δημιουργώντας μια διάκριση που υπονομεύει την αρχή της ισότητας».

«Επιπλέον, ορίζει το γυναικείο φύλο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις βιολογικές ιδιαιτερότητες των ίντερσεξ ατόμων των οποίων τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν φυσικές παραλλαγές, οδηγώντας σε μια ελαχιστοποιητική κι ενδεχομένως στιγματιστική προσέγγιση», συνέχισε η υπουργός Αθλητισμού.

Επανέλαβε ότι η Γαλλία «παραμένει προσηλωμένη στους δίκαιους αγώνες, καθώς και στον σεβασμό της ιδιωτικότητας των αθλητών της, της ακεραιότητάς τους και της ευημερίας τους» και ανακοίνωσε ότι θα «συστήσει ένα εθνικό παρατηρητήριο […] με καθήκον τη διατύπωση συστάσεων για την εγγύηση ενός αθλητισμού που είναι δίκαιος, χωρίς αποκλεισμούς και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ