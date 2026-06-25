Γαλλία: Πέθανε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Κένζο Κιές – Πνίγηκε προσπαθώντας να δροσιστεί από τον καύσωνα

Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια ενός αθλητή, καθώς ο 21χρονος μέσος της Γκινγκάμπ, Κένζο Κιές, πέθανε έπειτα κολύμπι σε ποταμό κοντά στη Λυών.

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Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά ρεύματα ενώ προσπαθούσε να δροσιστεί εν μέσω του σφοδρού καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, είχε διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός τη Δευτέρα και την Τετάρτη άφησε την τελευταία του πνοή.

Το ατύχημα στους καταρράκτες Φεϊσίν

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στους καταρράκτες Φεϊσίν κοντά στη Λυών, όπου ο Κιές και άλλα τρία άτομα παρασύρθηκαν από τα νερά.

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Saint-Étienne annonce la mort du jeune Kenzo Kies, deux jours après s’être noyé dans le Rhône pic.twitter.com/yMYxUH4RaF — BFM (@BFMTV) June 25, 2026 Η Ευρώπη «ψήνεται» στον καύσωνα: Η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα της ιστορίας της και το Παρίσι έγινε… Μέκκα – Το Λονδίνο ξεπέρασε την Καλκούτα



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Δύο από τα άτομα ανασύρθηκαν από το ποτάμι χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ένα τρίτο άτομο επανήλθε έπειτα από ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο Κιές ήταν ο τελευταίος που εντοπίστηκε από τους δύτες τη Δευτέρα.

Le drame s’est produit, hier, lundi 22 juin à 17h30, à Villeurbanne, sur le secteur appelé « La Vague », très accidentogène. Le footballeur, Kenzo Kies de 21 ans, sous contrat en Ligue 2 avec Guingamp, est en état de mort cérébrale. #lyon #faitsdivers #canicule pic.twitter.com/5V7mM3XbkZ — Le Progrès (@Le_Progres) June 23, 2026



Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο 21χρονος δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Το «αντίο» της Γκινγκάμπ

Ο 21χρονος άσος είχε ενταχθεί πέρυσι στο δυναμικό της Γκινγκάμπ, ομάδα της Ligue 2, και αγωνιζόταν κυρίως με τη δεύτερη ομάδα.

Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση στο X εκφράζοντας την οδύνη του: «Η EAG πενθεί για την απώλεια του Κένζο Κιές. Η En Avant Guingamp με θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Κένζο Κιές, ενός νεαρού παίκτη του Συλλόγου. Κάτοικος Γκινγκάμπ από το περασμένο καλοκαίρι, αγωνιζόταν φέτος με τη δεύτερη ομάδα».

L’EAG endeuillé par la disparition de Kenzo Kies L’En Avant Guingamp a eu la douleur d’apprendre le décès de Kenzo Kies, jeune joueur du Club. Guingampais depuis l’été dernier, il évoluait cette saison au sein de l’équipe réserve. L’En Avant Guingamp adresse ses plus sincères… pic.twitter.com/Tn1WHZTOUa — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) June 24, 2026



«Η En Avant Guingamp εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κένζο Κιές καθώς και σε όλους τους αγαπημένους του, και τους προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της σε αυτή την επώδυνη δοκιμασία».

Το συγκινητικό μήνυμα της Σεντ Ετιέν

Ο Κιές θεωρούνταν σπουδαίο ποδοσφαιρικό ταλέντο, έχοντας περάσει έξι χρόνια στις ακαδημίες της Λυών και στη συνέχεια άλλα επτά χρόνια στα τμήματα υποδομής της Σεντ Ετιέν.

Η Σεντ Ετιέν αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη της με μια συγκινητική ανάρτηση.

La Génération Verte est en deuil. Pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin pendant sept années, joueur talentueux et jeune homme discret apprécié de tous, Kenzo Kies a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. L’AS Saint-Étienne adresse ses plus sincères condoléances… pic.twitter.com/JXqwLX65fS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 24, 2026



«Η Πράσινη Γενιά πενθεί. Ένας ένοικος του Αθλητικού Κέντρου Robert-Herbin για επτά χρόνια, ένας ταλαντούχος παίκτης και ένας διακριτικός νεαρός άνδρας εκτιμώμενος από όλους, ο Κένζο Κιές έχασε τη ζωή του κάτω από δραματικές συνθήκες», ανέφερε η γαλλική ομάδα.

«Η AS Saint-Etienne εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια στους αγαπημένους του καθώς και σε εκείνους –συμπαίκτες και προπονητές– που μοιράστηκαν ένα κομμάτι του ταξιδιού του στο Σεντ Ετιέν. Κένζο, στους διαδρόμους του L’Etrat, κανείς δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».