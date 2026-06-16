Γαλλία – Σενεγάλη 3-1: Ο Εμπαπέ οδήγησε τους «μπλε» σε νικηφόρα πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Η Γαλλία ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης, στην πρεμιέρα της στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς σκόραρε δύο φορές και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ των «μπλε».

Το πρώτο ημίχρονο είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες καθαρές φάσεις. Η Γαλλία είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν βρήκε κάθετες πάσες για να διασπάσει την άμυνα της Σενεγάλης. Η ομάδα της Αφρικής μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, πίεσε ψηλά, αλλά στη συνέχεια έριξε και εκείνη την έντασή της.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα σημειώθηκε στο 25ο λεπτό. Ο Εμπαπέ έχασε την μπάλα στην περιοχή της Σενεγάλης, οι Αφρικανοί έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση και ο Τζάκσον έκανε το σουτ από πλάγια αριστερά. Η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού, βρήκε στη συνέχεια στο πόδι του Μενιάν και κατέληξε κόρνερ.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε μετά από αυτήν τη φάση. Οι δύο ομάδες κράτησαν χαμηλό τέμπο, οι προσωπικές μονομαχίες παρέμειναν περιορισμένες και οι δύο τερματοφύλακες δεν δέχθηκαν μεγάλη πίεση. Η Σενεγάλη απείλησε ξανά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Μανέ κινήθηκε από τα αριστερά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Σαρ, όμως εκείνος έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από πλεονεκτική θέση.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Γαλλία να έχει μόλις 0,02 xGoals και μία τελική προσπάθεια. Αυτός ήταν ο χαμηλότερος αριθμός τελικών της σε πρώτο ημίχρονο αγώνα της σε Μουντιάλ από το 1966, όταν η Opta άρχισε την καταγραφή των σχετικών δεδομένων. Η Σενεγάλη είχε 0,47 xGoals, κυρίως λόγω των ευκαιριών των Τζάκσον και Σαρ.

Η Γαλλία μπήκε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντουέ απείλησε στο 48ο λεπτό, όμως το σουτ του έφυγε άουτ. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ πήραν τον έλεγχο και μετέφεραν την πίεση στην περιοχή της Σενεγάλης.

Στο 53ο λεπτό, ο Μεντί απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Ολίσε. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης νίκησε και τον Εμπαπέ σε τετ α τετ. Στο 59ο λεπτό, ο αρχηγός της Γαλλίας ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μανέ, όμως ο διαιτητής δεν έδειξε τη λευκή βούλα, παρότι το VAR τον κάλεσε να δει τη φάση στο μόνιτορ.

Η υπεροχή της Γαλλίας επιβεβαιώθηκε στο 66ο λεπτό. Ο Ολίσε πέρασε εξαιρετική διαγώνια μπαλιά, ο Εμπαπέ ακολούθησε την πορεία της μπάλας και έκανε το πλασέ στην κίνηση, νικώντας τον Μεντί για το 1-0.

Με αυτό το γκολ, ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 57 τέρματα με την εθνική ομάδα και ισοφάρισε τον Ζιρού στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η Σενεγάλη προσπάθησε να αντιδράσει μέχρι το 80ό λεπτό. Ο Τζάκσον σκόραρε, όμως το γκολ του δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Λίγο αργότερα, ο ίδιος παίκτης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής μετά από σέντρα από τα αριστερά, αλλά η προβολή του έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Γαλλία κράτησε τον έλεγχο και στο 82ο λεπτό έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Ο Ραμπιό πέρασε έξυπνη κάθετη πάσα, ο Μπαρκολά κινήθηκε στον κενό χώρο και νίκησε τον Μεντί με σκαφτό πλασέ, γράφοντας το 2-0.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ του με τη φανέλα των «μπλε».

Το τελικό 3-1 έδωσε στη Γαλλία ιδανική εκκίνηση στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Οι «μπλε» αξιοποίησαν την ανωτερότητά τους στο δεύτερο μέρος, ενώ ο Εμπαπέ επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

ΓΑΛΛΙΑ: Μενιάν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Σαλιμπά, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (80′ Μπαρκολά), Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ (87′ Τσερκί)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ: Μεντί, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ, Ι. Γκεΐγ (88′ Σις), Καμαρά (76′ Ντιαρά), Π. Γκεΐγ (83′ Εντιαγέ), Μανέ, Τζάκσον (83′ Ντιένγκ), Σαρ (75′ Εμπαγέ)