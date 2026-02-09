Γερμανία: Διαιτητής δέχθηκε επίθεση έπειτα από πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του

Ένας Γερμανός διαιτητής, μετά την πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, δέχθηκε βίαιη επίθεση στο σπίτι του λίγες ημέρες αργότερα.

Ολίβια Κόλμαν: Αποκάλυψε ότι πάντα ένιωθε «κάπως non-binary» – Περιγράφει τον εαυτό της ως «γκέι άνδρα»

Ο Γερμανός ερασιτέχνης διαιτητής Πάσκαλ Κάιζερ δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σάββατο προς Κυριακή, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια πρόταση γάμου που έκανε, σύμφωνα με την L’Équipe.

Η πρόταση γάμου στο γήπεδο

Ο Κάιζερ τράβηξε τα βλέμματα πάνω του όταν ζήτησε από τον σύντροφό του, Μόριτζ, να τον παντρευτεί στο γήπεδο RheinEnergieStadion της ποδοσφαιρικής ομάδας της Κολωνίας (FC Köln), κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος της Bundesliga με τη Βόλφσμπουργκ, ο οποίος έληξε 1-0.

Κέιτ Γουίνσλετ: Αποκάλυψε προσωπικά βιώματα από την εφηβεία της – «Οι πρώτες μου ερωτικές εμπειρίες ήταν με κορίτσια»

Μετά την απάντηση του Μόριτζ, ο οποίος είπε «ναι», οι 50.000 θεατές ξέσπασαν σε ζητωκραυγές.

Πριν από την πρόταση, ο Κάιζερ, που είναι bisexual (αμφιφυλόφιλος), εκφώνησε έναν μακροσκελή και προετοιμασμένο λόγο.

German soccer referee Pascal Kaiser proposed to his boyfriend during a break at an FC Koln match in Cologne. 🎥: fckoeln/Instagram pic.twitter.com/0mIshmNmCj — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 31, 2026



«Θέλω όλοι να δουν ότι αγαπώ αυτό το άτομο. Έναν άνδρα. Ως άνδρα», δήλωσε ο Κάιζερ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Outsports.

Ο επίσημος λογαριασμός της FC Köln στο Instagram κοινοποίησε το βίντεο μαζί με τη λεζάντα: «Ο Πάσκαλ Κάιζερ είναι διαιτητής και μεγάλος οπαδός της Κολωνίας. Ο Πάσκαλ είναι queer και αποκάλυψε τη σεξουαλικότητά του πριν τρία χρόνια. Σήμερα είχε ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο υποστήριξε η ομάδα της Κολωνίας. Ο Πάσκαλ έκανε πρόταση γάμου στον μακροχρόνιο σύντροφό του στο RheinEnergieStadion, αλλά δείτε το μόνοι σας!».

«Συγχαρητήρια και στους δύο!», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 1. FC Köln (@fckoeln)



Το βίντεο είχε μέχρι το πρωί της Δευτέρας πάνω από 182.000 likes και πλημμύρισε από θετικά σχόλια.

Η επέτειος και η δράση του κατά της ομοφοβίας

Το ζευγάρι είχε πρόσφατα γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο σχέσης του, σύμφωνα με ανάρτηση του Κάιζερ στο Instagram τον Ιανουάριο.

«Ευγνώμων για όλα όσα μοιραζόμαστε – τις καλές μέρες, τις δύσκολες και ό,τι ενδιάμεσα», έγραψε. «Χαίρομαι που σε έχω στο πλευρό μου».

Ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον αγώνα κατά της ομοφοβίας, ο Κάιζερ προκάλεσε αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα ως αμφιφυλόφιλος το 2021, σύμφωνα με το Outsports, και είπε στο γερμανικό queer μέσο ενημέρωσης Schwulissimo ότι η αποστολή του είναι να «δημιουργεί ορατότητα» για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σύμφωνα με το Attitude, είναι ένας από τους λίγους ανοιχτά queer διαιτητές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μαζί με τον Ράιαν Άτκιν και τον Τζέιμς Άντκοκ στη Βρετανία.

Επίθεση μετά την πρόταση γάμου

Η επίθεση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Κάιζερ είχε δεχθεί απειλές που ανέφεραν ακόμη και το σημείο όπου διαμένει. Επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Ωστόσο, περίπου 20 λεπτά μετά την απάντηση αυτή, όταν βγήκε στον κήπο του για να καπνίσει, τρεις άνδρες τον περίμεναν και τον επιτέθηκαν βίαια.

Ο Κάιζερ συνδέει άμεσα την επίθεση με την πρόταση γάμου του, λέγοντας ότι στοχοποιήθηκε λόγω αυτής της πράξης.

#Germany – Referee Pascal Kaiser, who proposed to his partner before the Cologne-Wolfsburg match, was attacked at his home. It was reported that prior to the assault, Kaiser’s home address had been leaked on social media and he had received direct threats. According to… pic.twitter.com/kfjhA7Ghyf — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 9, 2026



Υπέστη τραυματισμό στο δεξί μάτι.