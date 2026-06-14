Γερμανία – Κουρασάο 7-1: Το ιστορικό πρώτο γκολ του Κουρασάο στο Μουντιάλ

Στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Γερμανία «φιλοδώρησε» με επτά τέρματα το Κουρασάο (7-1), το οποίο βρήκε τουλάχιστον την ευκαιρία να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ της ιστορίας του στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

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Η Γερμανία δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο σε Μουντιάλ Κουρασάο, επιβλήθηκε με το ευρύ 7-1 στο Houston Stadium και έκανε το καθήκον της στο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου της διοργάνωσης.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, η «Νασιονάλμανσαφτ» πήρε από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης και ευτύχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς. Ο Ενμέτσα έπαιξε υποδειγματικά το 1-2 με τον Βιρτζ και πλάσαρε ιδανικά μέσα από την περιοχή για να ανοίξει το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό΄.

Ο Γερμανός χαφ ήταν εξαιρετικά ορεξάτος και απείλησε με δύο ακόμα επικίνδυνα μακρινά σουτ στο 10΄ και στο 12΄. Το Κουρασάο επιχείρησε την πρώτη του τελική στο 19΄ με αρκετά άστοχο σουτ του Μπακούνα και δύο λεπτά αργότερα οι παίκτες του Άντβοκαατ έγραψαν ιστορία, καθώς ο Κομενέντσια με δυνατό σουτ νίκησε τον Νόιερ και πέτυχε το πρώτο γκολ του έθνους στα Παγκόσμια Κύπελλα.

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Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη προκάλεσε ένα μικρό «μούδιασμα» στους ποδοσφαιριστές του Νάγκελσμαν, οι οποίο κατόρθωσαν να ανακτήσουν το προβάδισμά τους στο 38ο λεπτό με την κεφαλιά του Σλότερμπεκ από το κόρνερ του Μπράουν. Μάλιστα, πρόλαβαν να σημειώσουν και τρίτο τέρμα, πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κάι Χάβερτς έκανε το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο είχε κερδίσει νωρίτερα ο ιδιαίτερα δραστήριος Ενμέτσα.

Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι ακριβώς ξεκίνησε και το δεύτερο. Δηλαδή με γκολ των Γερμανών, οι οποίο χρειάστηκαν μόλις 70 δευτερόλεπτα για να κάνουν το 4-1 με εξαιρετική εκτέλεση του Μουσιάλα.

Η Γερμανία έμοιαζε να ρίχνει στροφές στο διάστημα που ακολούθησε, αλλά δεν σταμάτησε να αυξάνει τον δείκτη του σκορ, με τον Μπράουν να σκοράρει στο 68΄ με όμορφο τελείωμα στην κίνηση και τον Ονυντάβ στο 78΄ να «γράφει» το 6-1 σε σχεδόν κενή εστία. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κάι Χάβερτς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 88ο λεπτό.