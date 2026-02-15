Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του: «Νιώθω πως είμαι στο 100%, αλλά πρέπει να τσεκάρω τα κουτάκια»

100% έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά το νέο τραυματισμό του νοιώθει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , αλλά θα πρέπει να σιγουρέψει ότι είναι πατημένα όλα τα «κουτάκια» της πλήρους αποκατάστασης του, πριν φορέσει ξανά τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς. σύμφωνα με δηλώσεις του στο περιθώριο του All Star Game του NBA.

«Νιώθω καλά. Νιώθω πως είμαι στο 100% για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Απλώς πρέπει, όταν επιστρέφεις από έναν τραυματισμό και είσαι στην αποκατάσταση, πρέπει να τσεκάρεις τα κουτάκια. Οπότε πρέπει να κάνω κάποια πράγματα.

Νιώθω πως η διακοπή δεν βοηθάει γιατί πρέπει να βρεθώ στο γήπεδο. Να παίξω 1on1, 3on3 και μετά 5 εναντίον 5. Οι παίκτες είναι σε διακοπές τώρα, οπότε είναι δύσκολο για εμένα αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

«Μόλις τσεκάρω όλα τα κουτάκια θα είμαι έτοιμος να παίξω. Νιώθω πως θα μπορούσα να παίξω και σήμερα», συμπλήρωσε.