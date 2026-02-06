Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση… παραμονής του στους Μπακς με… Λεονάρντο Ντι Κάπριο – «I m not f@@@ing leaving»

Η Trade Deadline ολοκληρώθηκε στο NBA και ο Έλληνας σούπερ σταρ Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν… το κουνάει από τους Μπακς, ολοκληρώνοντας κανονικά τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «Ελαφιών». Μάλιστα στέλνει μήνυμα παραμονής μέσω ανάρτησης του με χαρακτηριστική σκηνή από ταινία που πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Παρά τα διάφορα σενάρια που τον έφερναν στο επίκεντρο μεταγραφικών εξελίξεων, το Μιλγουόκι ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πρόθεση να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον «Greek Freak» ηγέτη του, παρά το γεγονός ότι το μισό NBA θα ήθελε να τον αποκτήσει.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Μπακς ενημέρωσαν ξεκάθαρα τις υπόλοιπες ομάδες ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν παραχωρείται πριν την εκπνοή του deadline:

The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιβεβαίωσε την παραμονή του στα «ελάφια» με μια ανάρτηση στο Instagram, που συνοδευόταν από τη φράση: ” Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν”.

Το ποστ δείχνει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να λέει «δεν φεύγω, δεν φεύγω («I m not f@@@ing leaving»), το show συνεχίζεται. Αυτό είναι το σπίτι μου. Θα χρειαστεί μια μπάλα κατεδάφισης για να με πάρουν από εδώ. Θα χρειαστεί να στείλουν την Εθνική Φρουρά και μια ομάδα SWAT, γιατί δεν έχω να πάω πουθενά», σε μια σκηνή της ταινίας The Wolf Of Wall Street.

Δείτε την ανάρτηση: