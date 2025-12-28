Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ενόχλησή του με ερώτηση για το μέλλον του στους Μπακς – «Είναι ασέβεια να με ρωτάτε κάτι τέτοιο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για πολλοστή φορά πόσο σημαντικός είναι για τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε από τον τραυματισμό του και οδήγησε τα «ελάφια» στην νίκη με 112-103 επί των Σικάγο Μπουλς.

Ο «Giannis» απουσίασε από οκτώ διαδοχικούς αγώνες, λόγω τραυματισμού στην δεξιά γάμπα, ενώ οι Μπακς έχασαν στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε που έδωσαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε πρτώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 29 πόντους.

Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν ο Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις είχε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Μάιλς Τέρνερ σημείωσε 13 πόντους και ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε ακόμη 12 στην συγκομιδή της ομάδας.

Από τους «ταύρους» ξεχώρισαν οι Νίκολα Βούτσεβιτς και Κόμπι Γουάιτ με 16 πόντους έκαστος, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ σημείωσε 13 πόντους, έδωσε εννέα ασίστ και πήρε επτά ριμπάουντ. Ο Άιο Ντοσούνμου είχε 11 πόντους από τον πάγκο για τους Μπουλς, που ηττήθηκαν για πρώτη φορά στους τελευταίους έξι αγώνες τους.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ελληνας άσος, δήλωσε σχετικά με το εάν θέλει να είναι στους Μπακς:

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτήν την φανέλα κάθε ημέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για εμένα για να έλθουν εδώ και να πουν «Δεν θέλω να είμαι εδώ». Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω την φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμη και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας.

Αν χρειάζεται να γίνουμε λίγο… άτακτοι στο τέλος, ας γίνει. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Παίζουμε μέχρι το τέλος και έχουμε σεβασμό και fair play, παλεύουμε για την ζωή μας αυτήν την στιγμή. Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε, πιθανότατα η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα μπούμε στα playoffs. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Κι εάν (σ.σ. το κάρφωμα με «ανεμόμυλο») είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για την ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας γίνει».