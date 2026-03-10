Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα τιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμβολή του στην προώθηση και υπεράσπιση αξιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να τιμήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εντάσσοντάς τον στους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, του νέου παρασήμου τιμής που θεσπίζεται για προσωπικότητες οι οποίες έχουν συμβάλει με τη δράση και το παράδειγμά τους στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών.

Η ΕΕ ανακοίνωσε τους πρώτους βραβευθέντες του νέου θεσμού, με τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA να περιλαμβάνεται στη λίστα των τιμώμενων προσώπων. Την επιλογή πραγματοποίησε η επιτροπή του Τάγματος, η οποία αποτελείται από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, τις αντιπροέδρους Σοφί Βιλμές και Κάτια Κόπατζ, καθώς και τους Μισέλ Μπαρνιέ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα.

The names of the first laureates of the European Order of Merit have been announced. The European Parliament recognises the achievements of the laureates who have made outstanding contributions to European integration and the promotion of EU values ↓https://t.co/CLNuj1lAtG pic.twitter.com/eh59N1ZMTn — Delphine Colard (@DelphineColard) March 10, 2026

Η δήλωση της Ρομπέρτα Μετσόλα για το νέο ευρωπαϊκό παράσημο

Αναφερόμενη στον νέο θεσμό, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε: «Η Ευρώπη πάντα χτιζόταν από ανθρώπους. Γεφυρώνοντας χάσματα, σπάζοντας φραγμούς, ανατρέποντας δικτατορίες και ξεπερνώντας κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμηθεί. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμάμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν να την χτίσουν».

Μεταξύ των πρώτων προσωπικοτήτων που θα παρασημοφορηθούν βρίσκονται επίσης η Άνγκελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Λεχ Βαλέσα, πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.