Γιάννης Αντετοκούνμπο: Κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις – Η αιχμηρή απάντηση του «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην απογοητευτική χρονιά των Μιλγουόκι Μπακς, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο σχετικά με το μέλλον του στον σύλλογο.

Μετά την ολοκλήρωση της regular season του NBA 2025-26, ο Έλληνας σταρ στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας πως η σεζόν δεν κύλησε όπως αναμενόταν, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση για νέο συμβόλαιο από τα “Ελάφια”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για το αν είναι το τελευταίο του ματς με τους Μπακς: «Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πια από μένα».

Για το μέλλον του: «Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Αλλά αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να αποδείξω την αξία μου, να βγω στο γήπεδο και να κάνω αυτό που κάνω. Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πια από μένα».

Για το γεγονός που δεν αγωνίστηκε στα τελευταία ματς: «Δεν έχω τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πρωτόκολλο επιστροφής στη δράση, αλλά από όσο καταλαβαίνω ήταν ότι έπρεπε να παίξω 3 εναντίον 3 στην προπόνηση για να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος. Το έκανα αυτό πολλές φορές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί τη συμμετοχή στην προπόνηση. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, ποιος το σκέφτηκε, αλλά αυτό είναι ασέβεια προς αυτό που έχω κάνει για αυτήν την ομάδα και τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε όλη μου την καριέρα. Αλλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο τώρα. Ποιος αποφασίζει; Πιθανώς προέρχεται από τον προπονητή, πιθανώς προέρχεται από τα μέλη της διοίκησης ή τους ιδιοκτήτες. Έτσι, νόμιζα ότι είχα τον έλεγχο, κάπως σαν, “Εντάξει, αν είμαι υγιής, θα παίξω”. Αλλά αυτό μου δείχνει ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και οι παίκτες γενικά, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι. Δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο».

Για τη σεζόν των Μπακς: «Ήμασταν πολύ κακοί. Πόσες νίκες έχουμε; 32; Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ που είχα ποτέ όσο είμαι στους Μπακς. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Δεν πίστευα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση πέρυσι, οπότε δεν ξέρω σε ποια θέση θα είμαστε του χρόνου. Νιώθω ότι αυτή η σεζόν, όχι μόνο λόγω του τρόπου που πήγε, ήταν σίγουρα εξαντλητική για μένα, και για το πώς όλοι προσέγγισαν την κατάστασή μου και την κατάσταση με τους Μπακς. Αλλά και πάλι, αν ήταν εξαντλητική για μένα, σίγουρα ήταν εξαντλητική για την ομάδα και για τον οργανισμό».