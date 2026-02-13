Γιάννης Αντετοκούνμπο: Λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια «FR34K Gummies» – Η… «γλυκιά» εξομολόγηση για τα παιδιά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο «Greek Freak» του NBA με την εκρηκτική ενέργεια στο παρκέ, συνεχίζει τις επενδύσεις και εκπλήσσει τους θαυμαστές του αποκαλύπτοντας την πιο «γλυκιά» πλευρά του επιχειρηματικού του δαιμονίου, αφού τώρα λανσάρει τα δικά του ζελεδάκια.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσε την κυκλοφορία των «Giannis FR34K Gummies», μιας νέας σειράς γλυκών (ζελεδάκια) που φέρουν το πρόσωπό του και το εμβληματικό του νούμερο (34), μετατρέποντας το πάθος του για τα… γλυκά σε μια οικογενειακή επιχειρηματική κίνηση.

Τα ζελεδάκια κυκλοφόρησαν επίσημα σε συνεργασία με την εταιρεία Candy Funhouse, στην οποία ο Αντετοκούνμπο είναι πλέον επενδυτής.

Ο δις MVP του NBA δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο αυτό εγχείρημα, τονίζοντας: «Αυτό είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο επειδή λατρεύω τα γλυκά και τα ζελεδάκια, αλλά επειδή σημαίνει κάτι για μένα και την οικογένειά μου».

«Τα παιδιά μου λατρεύουν τα γλυκά, εγώ λατρεύω τα γλυκά, και τώρα μπορώ να μοιραστώ μαζί τους κάτι που βοήθησα να δημιουργηθεί. Αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο για μένα», είπε, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι γεύσεις των FR34K Gummies

Η σειρά περιλαμβάνει τρεις αγαπημένες γεύσεις του Γιάννη:

Tropical – με τη μορφή του προσώπου του

– με τη μορφή του προσώπου του Mixed berr y – σε σχήμα μπάλας μπάσκετ

y – σε σχήμα μπάλας μπάσκετ Strawberry lemonade – στο σχήμα του λογοτύπου της Candy Funhouse

H πειθαρχία του NBA

Μιλώντας για την ισορροπία ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και τις μικρές απολαύσεις, ο Αντετοκούνμπο ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fortune: «Λατρεύω τα γλυκά. Σε ανθρώπινο επίπεδο, η ζωή μου μερικές φορές είναι τόσο πυρετώδης. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στο NBA, πρέπει να είμαι τόσο πειθαρχημένος, να σκέφτομαι το σώμα μου, να είμαι σε φόρμα. Μερικές φορές γίνεται λίγο κουραστικό. Οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο καταλαβαίνουν ότι είναι βαρετό να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι ατασθαλίες του είναι περιορισμένες.

«Δεν τρώω γλυκά κάθε μέρα. Αν έτρωγα κάθε μέρα, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Αλλά τρώω στις “cheat days”, ίσως δύο ή τέσσερις φορές τον μήνα», αποκάλυψε.

«Cheat days» με την οικογένεια: Ο τρόπος του Γιάννη να αποφορτίζεται

Για τον «Greek Freak», αυτές οι στιγμές είναι ένας τρόπος σύνδεσης με τα παιδιά του, βοηθώντας τον να αποφορτιστεί από την πίεση του πρωταθλητισμού.

«Προσπαθώ να τρώω παγωτό ή γλυκά με τα παιδιά μου. Είναι ο τρόπος μου να μπορώ να επιστρέψω στη γη και να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που κάνω είναι σοβαρό, αλλά όχι και τόσο σοβαρό. Μπορώ να δεθώ μαζί τους», εξήγησε.

«Πρέπει να φροντίζεις και το πνευματικό κομμάτι. Για άλλους μπορεί να είναι το αλκοόλ. Για μένα είναι να τρώω μερικά γλυκά με τα παιδιά μου – προσγειώνομαι και διώχνω την πίεση», είπε.

Για τα ζελεδάκια του, δήλωσε: «Είμαι περήφανος γι’ αυτό και ανυπομονώ να τα δοκιμάσει ο κόσμος με τις οικογένειές τους και να τα απολαύσουν μαζί, ακριβώς όπως κάνουμε εμείς».

Από πλανόδιος στην Αθήνα στις επενδύσεις εκατομμυρίων

Η απόφαση του Γιάννη να επενδύσει στην εταιρεία το 2023 βασίστηκε στην οικογενειακή της δομή, η οποία του θύμισε τα δικά του χρόνια στην Αθήνα, όταν βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση πλανόδιου εμπορίου πριν ανακαλύψει το μπάσκετ.

«Κατά κάποιο τρόπο συνδέθηκα με αυτό (το οικογενειακό στοιχείο). Είπα ότι αν υπήρχε ποτέ τρόπος να συνεργαστώ με αυτό, θα ήθελα πολύ να το κάνω», σημείωσε.

Όσο για τη διαχείριση της περιουσίας του μέσω του κοινού family office με τα αδέρφια του, κατέληξε: «Με τον τρόπο που το βλέπω, έχω ήδη χτυπήσει το τζακ ποτ. Προσπαθώ σιγά-σιγά να φροντίσω τον πλούτο μου».

Ο CMO της Candy Funhouse, Dave Theodoropoulos, δήλωσε πως «Ο Γιάννης είναι πραγματικά πρόθυμος σε ό,τι κάνει, οπότε το να μπορούμε επιτέλους να αποκαλύψουμε τα Giannis FR34K Gummies είναι μια μεγάλη στιγμή γι’ αυτόν. Αυτό το προϊόν αντανακλά το ποιος είναι: παιχνιδιάρης, αποφασισμένος και αυθεντικός».