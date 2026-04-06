Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα ανάρτηση με αιχμές, αλλά και πανηγυρισμοί για άλεϊ ουπ Άλεξ στον Θανάση

Μια νέα, αιχμηρή ανάρτηση με σαφή υπονοούμενα πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη σκιά της έντασης που καταγράφεται στις σχέσεις του με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Έλληνας σταρ επιχειρεί να στείλει το δικό του μήνυμα, την ώρα που παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης με απόφαση της ομάδας.

Ο Giannis δημοσίευσε φωτογραφίες από τις προπονήσεις του, δείχνοντας ότι συνεχίζει σε υψηλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται. Ο ίδιος έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι αισθάνεται έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ, ωστόσο η διοίκηση των «ελαφιών» διατηρεί διαφορετική στάση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Δεν έκανα ποτέ κοπάμα από τη δουλειά στη ζωή μου. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα».

Never skipped a day of work in my life. Better ask about me 💯 Δημοσιεύτηκε από Giannis Antetokounmpo στις Κυριακή 5 Απριλίου 2026

Το συγκεκριμένο μήνυμα ερμηνεύεται ως έμμεση απάντηση προς όσους αμφισβητούν την επαγγελματική του προσέγγιση ή την αγωνιστική του κατάσταση, εντείνοντας παράλληλα το κλίμα γύρω από την υπόθεση.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική στιγμή, αυτή τη φορά πιο οικογενειακή. Ο ίδιος πανηγύρισε έντονα τη φάση που δημιούργησαν τα αδέλφια του, Άλεξ και Θανάσης Αντετοκούνμπο, οι οποίοι αγωνίζονται επίσης με τη φανέλα των Μπακς.

Συγκεκριμένα, σε έναν αιφνιδιασμό, ο Άλεξ εντόπισε τον Θανάση μόνο του κάτω από το καλάθι, του έδωσε την πάσα για άλει ουπ και εκείνος ολοκλήρωσε τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα απέναντι στους Γκρίζλις.

Η φάση έγινε άμεσα viral, με τους Μπακς να την αναδημοσιεύουν, προβάλλοντας τη χημεία και τη συνεργασία των Antetokounbros.