Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρόβλημα στο γόνατο από άσχημη προσγείωση σε αγώνα των Μπακς – Δείτε πως έγινε ο μικροτραυματισμός

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε για τα αποδυτήρια, έπειτα από έναν τραυματισμό στο γόνατο που προκλήθηκε από άσχημη προσγείωση του έπειτα από ένα τρομερό κάρφωμα στο τρίτο δεκάλεπτο του Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς. Ωστόσο ο «Greek Freak» εμφανίστηκε καθησυχαστικός ότι δεν πρόκειται ως τώρα για κάποια σοβαρή ενόχληση.

Δείτε το βίντεο με τον μικροτραυματισμό:

GIANNIS WITH THE SPIN AND THE POSTER. 🤯 pic.twitter.com/KtGawn8yUo — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε να έχει μία διάταση στο γόνατό του και δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, αν και επέστρεψε στον πάγκο για το φινάλε της αναμέτρησης.

Όταν ρωτήθηκε πάντως, για το πρόβλημά του μετά το ματς εμφανίστηκε καθησυχαστικός:

«Θα γυρίσω σπίτι, θα κοιμηθώ, θα δω πώς θα νιώσω αύριο, θα προσπαθήσω να σηκώσω μερικά βάρη. Και αν νιώσω λίγη ενόχληση, θα δω από εκεί και πέρα. Αλλά προς το παρόν, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα».

οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν 134-123 τους Ιντιάνα Πέισερς, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες,

Ο σούπερ σταρ των Μπακς αγωνίστηκε για 9:30 λεπτά στην τρίτη περίοδο και έφτασε στους 31 πόντους, τα 14 ριμπάουντ και τις 8 ασίστ.