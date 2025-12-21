Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του

Μια ξεχωριστή στιγμή επιφύλαξε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για την αγαπημένη του Γιώτα Γεωργοπούλου, κάνοντάς της πρόταση γάμου μπροστά σε φίλους και συγγενείς. Ο 32χρονος γκαρντ βρήκε την ιδανική ευκαιρία για να κάνει το μεγάλο βήμα, την ημέρα που εκείνη γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, μέσα σε μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής έσκυψε ξαφνικά μπροστά της και της πρόσφερε το δαχτυλίδι της πρότασης, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τη σύντροφό του.

Η Γιώτα Γεωργοπούλου, αν και φανερά ξαφνιασμένη, είπε το πολυπόθητο «Ναι», με το ζευγάρι να δέχεται τις ευχές και τις αγκαλιές από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού έδειχνε ευτυχισμένος, μοιράζοντας τη χαρά του με φίλους και συγγενείς της αρραβωνιαστικιάς του, σε μια βραδιά που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο



