Γιούργκεν Κλοπ: Ανέλαβε και επίσημα την Εθνική Γερμανίας έως το 2030 – Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με την Ελλάδα

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε την Παρασκευή 24 Ιουλίου τον Γιούργκεν Κλοπ ως τον νέο προπονητή της Εθνικής ομάδας. Ο 59χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους δύο χρόνια, δύο μήνες και πέντε ημέρες μετά τον τελευταίο αγώνα του με τη Λίβερπουλ.

Ο Κλοπ είχε καθοδηγήσει για τελευταία φορά τους «ρεντς» στις 19 Μαΐου 2024, όταν η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Γουλβς στο «Άνφιλντ». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γερμανός προπονητής αποχαιρέτησε την ομάδα και τους φιλάθλους, ενώ τραγούδησε το όνομα του διαδόχου του, Άρνε Σλοτ.

Ο Κλοπ αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του την τεχνική ηγεσία εθνικής ομάδας, καθώς μέχρι σήμερα είχε εργαστεί αποκλειστικά σε συλλόγους. Το συμβόλαιό του με τη Γερμανική Ομοσπονδία θα βρίσκεται σε ισχύ έως το 2030.

Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στον πάγκο της Γερμανίας θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου του Nations League.

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Η αποχώρηση από τη Red Bull

Ο Γερμανός τεχνικός αποδεσμεύτηκε από τη Red Bull, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ως επικεφαλής των παγκόσμιων ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων του ομίλου είχε διάρκεια έως το 2029.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν κατέβαλε οικονομικό αντάλλαγμα για την αποδέσμευσή του. Ωστόσο, προβλέπεται δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ προς το ίδρυμα Wings for Life, το οποίο συνδέεται με τη Red Bull.

Παράλληλα, τρεις διεθνείς αγώνες της Εθνικής Γερμανίας θα διεξαχθούν στη Λειψία, όπου εδρεύει η RB Leipzig.

Οι συνεργάτες του Κλοπ και ο ρόλος του Μερτεζάκερ

Στο προπονητικό επιτελείο του Κλοπ θα συμμετέχουν οι επί σειρά ετών συνεργάτες του, Πέτερ Κράβιετς και Πεπ Λάιντερς, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, Σβεν Μπέντερ.

Στο επιτελείο θα ενταχθεί και ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Μαρκ Κόσικε, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητες στους τομείς της στρατηγικής, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Παράλληλα, ο Περ Μερτεζάκερ, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 με την Εθνική Γερμανίας, αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

“If you behave badly and don’t leave my family in peace, I will be gone” 🗣️ Jurgen Klopp has warned that he will walk away from the German National job if the press intrudes on his personal life, adding that he wasn’t impressed about how Julian Nagelsmann was treated ⚽️ pic.twitter.com/VC5RaWzsyo — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2026

«Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την Εθνική ομάδα»

Κατά την επίσημη παρουσίασή του, ο Κλοπ αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της νέας θέσης, στη σχέση του με την ομοσπονδία και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να αποχωρήσει.

«Δεν το κάνω για μένα. Τη μέρα που δεν θα με θέλετε πια, πείτε το. Και έφυγα. Χωρίς αποζημίωση. Αν αύριο πείτε “αυτός είναι άχρηστος”, έφυγα. Όχι μεμονωμένα. Θα πρέπει να είναι περισσότεροι αυτοί που θα το πουν. Αν η ομοσπονδία πει “αυτός είναι άχρηστος”, έφυγα. Αν συμπεριφερθείτε απρεπώς και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, έφυγα. Πήρα τη δουλειά, αν και είδα πώς συμπεριφερθήκατε στον Νάγκελσμαν και τον Τούχελ. Ασκήστε μου κριτική αν κάτι δεν λειτουργεί. Είμαι πρόθυμος να εργαστώ πάνω σε αυτό. Όλα γίνονται για αυτόν τον σκοπό. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την Εθνική ομάδα. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό είναι το χαϊλάιτ της καριέρας μου», δήλωσε.

Οι πρώτες προτεραιότητες του νέου ομοσπονδιακού προπονητή

Ο Κλοπ αναφέρθηκε επίσης στο διάστημα προετοιμασίας πριν από την πρώτη του αναμέτρηση, στην παρακολούθηση των διεθνών ποδοσφαιριστών και στην ανάγκη άμεσης επικοινωνίας μαζί τους.

«Χαίρομαι που δεν ξεκινάμε αύριο με το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα ήμουν υπερβολικά πιεσμένος. Θα παρακολουθώ αγώνες σε κάθε χώρα όπου αγωνίζονται παίκτες μας. Επομένως, φυσικά, και στη Γερμανία. Η επαφή με τους παίκτες είναι πολύ σημαντική. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί τους από νωρίς. Αυτή θα είναι η πρώτη μου αποστολή. Παρακολούθησα 57 παίκτες. Είχαμε πολλούς καλούς παίκτες στο Μουντιάλ, οι οποίοι δεν έπαιξαν ιδιαίτερα καλά. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου κακή, αλλά σε κάθε περίπτωση επιδέχεται βελτίωση. Όποιον δεν τον ενδιαφέρει πώς θα συνεχίσει το γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Έχουμε να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή. Έχω δώσει συνεντεύξεις εδώ κι εκεί, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε.»

Στη συνέχεια είπε: «Είναι μεγάλη τιμή να κάθομαι εδώ σήμερα. Είχα ήδη μια ιδέα για το πόσο σημαντικό είναι το αξίωμα του ομοσπονδιακού προπονητή. Όταν, όμως, συνδέεσαι με αυτό το αξίωμα, αντιλαμβάνεσαι ακόμη περισσότερο το μέγεθος και την ευθύνη του. Επειδή ξέρω από πού προέρχομαι, ήταν αδιανόητο για μένα ότι θα ερχόταν κάποτε αυτή η στιγμή».

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής σημείωσε ακόμη ότι θα δώσει ευκαιρίες και σε παίκτες των οποίων η κλήση ενδέχεται να μην αναμένεται από το κοινό. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον προκάτοχό του, Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Όταν ρωτήθηκε αν θα εμφανίζεται στον πάγκο με αθλητική φόρμα ή κοστούμι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιλέξει πιο επίσημη ενδυμασία. «Με γραβάτα σε καμία περίπτωση. Έχω μεγαλώσει. Θα δούμε. Είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να ανανεώσω την ντουλάπα μου. Νιώθω ότι αυτό ταιριάζει περισσότερο στη νέα αποστολή από το στιλ που είχα προηγουμένως», κατέληξε.