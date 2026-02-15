Γιούρι Ζντοβτς: «Συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ» για την ήττα από την ΑΕΚ – «Ελπίζω το σημερινό να ήταν ένα μάθημα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ για την άσχημη εμφάνιση της ομάδας του στον αγώνα από την ΑΕΚ, όπου ηττήθηκε με 71-88 για την 19η αγωνιστική της Basket League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα θέλω, να ζητήσω συγνώμη από τον κόσμο για την εμφάνιση μας. Έρχονται τέτοια παιχνίδια κάθε σεζόν σε όλους. Συμβαίνει… Συνέβη σε εμάς τώρα, φτάσαμε Φλεβάρη και συνέβη. Δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν αργοί, ήμασταν αφελείς, πάντα με κακές και εγωιστικές αποφάσεις. Πολύς εγωισμός… Αυτό με ενοχλεί. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα γκρουπ παικτών, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά, αλλά η ΑΕΚ μας ανάγκασε να βγάλουμε όλες τις αδυναμίες μας. Είναι απογοητευμένος. Περίμενα ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά όχι να τελειώσει έτσι. Όπως είπε και πρόσφατα ο Κεν Μπάρλοου… ‘Νικάς ή μαθαίνεις’. Ελπίζω το σημερινό να ήταν ένα μάθημα».

Για το πότε θα σταματήσει να λέγεται νέα ομάδα και το τι αποτελεί προτεραιότητα:

«Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για μια νέα ομάδα, άλλωστε δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Είμαστε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να κερδίζουμε, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Κερδίζαμε για πολύ καιρό, χωρίς να έχει σημασία με ποιον. Δεν είναι δικαιολογία, πρέπει να δουλεύουμε περισσότερο για να καταλάβουμε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά ως ομάδα και όχι ατομικά. Κανένας δε μπορεί να κερδίσει μόνος του το παιχνίδι. Μόνο ως ομάδα κερδίζουμε.

Είχαμε κάποια καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι είναι μια νέα ιστορία. Επιτρέψαμε σήμερα, όπως και στη Μπιλμπάο, να βάλουν κάποια μεγάλα σουτ και από την άλλη, δε μπορούσαμε να σκοράρουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε, αμυντικά και επιθετικά. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, εκβιάσαμε και πολλά σουτ και όταν συμβαίνει αυτό, βλέπεται τι συμβαίνει. Οι καλές ομάδες σε τιμωρούν στον αιφνιδιασμό, το ίδιο έγινε και με τη Μπιλμπάο. Έχουμε μπροστά μας το Κύπελλο, μετά τη διακοπή και αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούμε για τον… τρελό Μάρτιο που έχουμε».

Για το αν βλέπει άγχος στους παίκτες:

«Δεν είναι κακό, οι παίκτες θέλουν να δείξουν πράγματα με τέτοιους αντιπάλους. Ειδικά οι νέοι παίκτες. Αλλά το κάνουν με λάθος τρόπο, ειδικά οι νέοι που είναι πιο πολύ επιθετικοί παίκτες. Κακές επιλογές, κακό τάιμινγκ στην πάσα, κακές αποφάσεις στο σουτ και οι καλές ομάδες, αντιδρούν και σε χτυπούν στον αιφνιδιασμό. Έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα και χαρακτηριστικά στους παίκτες μας τώρα. Διαφορετική νοοτροπία. Δεν είναι δικαιολογία, πρέπει να προσαρμόσουμε το παιχνίδι επάνω τους, κάτι πολύ δύσκολο κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στο τέλος της ημέρας όμως, είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα, έχουμε την υπευθυνότητα και πρέπει να το βελτιώσουμε στη συνέχεια».

Για τα 40 τρίποντα και τα 24 δίποντα:

«Μας εξέπληξαν, βάζοντας τον Μπράουν στο «3», έκλεισαν τη ρακέτα και δε μπορούσαμε να βρούμε τρόπο να πασάρουμε στη ρακέτα. Μας έδωσαν την ευκαιρία να σουτάρουμε από μακριά. Σουτάραμε πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να δω πόσα από αυτά τα σουτ, τα κάναμε πολύ νωρίς ή από όχι σωστή επιλογή».

Για το αν βλέπει θέμα ηγεσίας στην ομάδα μέσα στο παρκέ:

«Πολλά πράγματα περνούν από τα χέρια των πόιντ-γκαρντ. Στα τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, αποφασίσαμε να παίξουμε με τον Ταϊρί και τον Κόνιαρη στο «1» και δούλεψε. Ο Ταϊρί είναι γεννημένος σκόρερ, πιστεύω ότι μπορεί να είναι πόιντ-γκαρντ και το έχει δείξει. Έχει το χαρακτήρα να πάρει τη μπάλα και να σκοράρει. Το έχουμε συζητήσει πολύ, έχει αποδείξει πολλά, αλλά δυστυχώς σήμερα, δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα».

Για το αν είδε ψυχολογικό θέμα στην ομάδα μετά την ήττα από την Μπιλμπάο:

«Εγώ σκεφτόμουν διαφορετικά. Έβλεπα ότι ήταν πολύ ενοχλημένοι και θα έβγαζαν αυτό το κίνητρο σήμερα. Δυστυχώς αυτό δε δούλεψε».

Πηγή: gazzetta.gr