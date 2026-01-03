Γιώργος Αγγελόπουλος: Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό στο 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή

Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με σκορ 87-82, ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος, μίλησε στο ΣΕΦ, αναφερόμενος τόσο στο σερί των επιτυχιών απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, όσο και στα επόμενα βήματα της ομάδας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της στήριξης του κόσμου.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξεκίνησε τις δηλώσεις του με ευχές για τη νέα χρονιά, υπογραμμίζοντας πως η έναρξη του 2026 με μία τόσο σημαντική επικράτηση απέναντι στον Παναθηναϊκό αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα.

Όπως σημείωσε, «Καλή χρονιά σε όλους πρώτα απ’ όλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στην Ευρωλίγκα εναντίον του Παναθηναϊκού». Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει, καθώς «η χρονιά είναι ακόμα στη μέση, οπότε συνεχίζουμε για τους στόχους που έχουμε βάλει φέτος. Να τους κατακτήσουμε όλους».

Απαντώντας στο αν το σερί 10-0 επί του Παναθηναϊκού έχει ξεχωριστή σημασία, ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν δίστασε να τονίσει τη βαρύτητα του επιτεύγματος: «Φυσικά και λέει όταν κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα και να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο συνεχόμενα σε πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0. Είναι να κατακτήσει την κορυφή».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση μεταγραφής ψηλού αλλά και για τα έργα στο ΣΕΦ, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή αλλά μιας και το λες για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις. Δεν έχω να σας πω αυτήν τη στιγμή κάτι (για τη μεταγραφή ψηλού). Πάντως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους».

Μιλώντας για τη σχέση του κόσμου με τη διοίκηση, ο Γιώργος Αγγελόπουλος εξομολογήθηκε τη χαρά του που οι φίλαθλοι τον πλησιάζουν ζητώντας φωτογραφίες, λέγοντας: «Ευχάριστο είναι. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε. Αυτήν τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο. Τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά. Και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι και καλό είναι να το καταλάβουν αυτό. Να τους φύγουν οι απορίες. Έτσι Πρωτοχρονιά τώρα καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε τη σχέση που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλές δηλώσεις».

Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, λέγοντας: «Τα καλύτερα. Να πάμε εκεί που μας αξίζει. Να είστε καλά».