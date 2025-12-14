Γιώργος Βαγιαννίδης: Δύο ασίστ από τον Έλληνα αμυντικό στη νίκη της «εξάσφαιρης» Σπόρτινγκ – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ και είχε καθοριστικό ρόλο στην επιβλητική νίκη της ομάδας του με 6-0, σε ένα ματς όπου τα “λιοντάρια” κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικράτησε με άνεση της ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ, με τον Αραούχο να σημειώνει δύο γκολ από ισάριθμες ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη, ενώ ακόμη τέσσερα τέρματα πέτυχαν οι Σουάρες και Κατάμο, οι οποίοι σκόραραν από δύο φορές ο καθένας στην αναμέτρηση. Ο Έλληνας αμυντικός είχε σταθερή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και βρέθηκε ανάμεσα στους κορυφαίους της ομάδας του.

GOAL! Maxi Araújo makes it 4-0 vs AVS!pic.twitter.com/WxtdP6tGRM — Talking Sporting (@TalkingSporting) December 13, 2025

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή για τα “λιοντάρια” στο 54ο λεπτό, ωστόσο δεν κατάφερε να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, παρά τη γενικότερη επιθετική υπεροχή της Σπόρτινγκ.

Με αυτή τη νίκη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας μείωσε τη διαφορά από την Πόρτο και πλησίασε στους 2 βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για το πρωτάθλημα με ανεβασμένη ψυχολογία και ξεκάθαρο αγωνιστικό ρυθμό.