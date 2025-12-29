Γιώργος Μαυρωτάς στον Realfm 97,8 για τις εθνικές ομάδες πόλο: «Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση πρέπει να είσαι διψασμένος για το μετάλλιο»

«Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση πρέπει να είσαι διψασμένος, ανεξάρτητα εάν έχεις πάρει μετάλλιο στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» ανέφερε στον Realfm 97,8 ο Γιώργος Μαυρωτάς, ενόψει της συμμετοχής των εθνικών μας ομάδων πόλο ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού υπήρξε ένας από τους κορυφαίους έλληνες πολίστες και τιμήθηκε από την Κολυμβητική Ομοσπονδία, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών που κατέκτησαν την 8η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. «Το χρυσό μετάλλιο για εμάς τότε ήταν να μπούμε στην 8άδα» τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Real sports με τους Δημήτρη Σταυρακάκη και Μιχάλη Φουστέρη.

«Ήμουν ο μικρότερος της ομάδας, σε ηλικία 17 ετών, σε μια ομάδα με ιερά τέρατα του πόλο όπως οι Σταθάκης, Σιταρένιος, Αρώνης, Καπράλος, Σελετόπουλος. Πατήσαμε σκαλιά που έβαλε η προηγούμενη γενιά, βάλαμε τα δικά μας σκαλιά, εκεί πάτησαν οι επόμενοι και φτάσαμε να διακρίνεται η χώρα μας στο πόλο σε άνδρες και σε γυναίκες» υπογράμμισε για τις διακρίσεις που έχει το άθλημα στις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Γιώργος Μαυρωτάς θεωρεί ότι τόσο η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών όσο και αυτή των γυναικών, στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, που θα γίνουν στο Βελιγράδι και στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας, θα μπορέσουν να διακριθούν. Το 2025 οι γυναίκες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και οι άνδρες το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κάτι που τους βάζει αυτόματα στα φαβορί. «Είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι, η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Στους άνδρες λείπει ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε είναι και ένα μεγάλο κίνητρο. Νομίζω ότι έχουν τις δυνατότητες να πετύχουν κάτι καλό. Φυσικά όλα κρίνονται σε τέτοιες διοργανώσεις στις λεπτομέρειες!» δήλωσε.