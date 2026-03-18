Γιώργος Μπαρτζώκας: Ήμασταν σε «εκπληκτική κατάσταση» επιθετικά – Εύσημα σε Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 104-87 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας και την «εκπληκτική κατάσταση» που επέδειξε επιθετικά, αποδίδοντας τα εύσημα στους Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήταν υπέροχο για εμάς, είδατε την επίδρασή των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, και έκαναν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Δεν είχαμε και εμείς και εκείνοι σημαντικούς παίκτες. Αξίζουν και στις δύο ομάδες να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη.

Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα τη δεύτερη περίοδο, κάναμε λάθη και δεν δώσαμε φάουλ. Ήμασταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο και απέναντι στη Φενέρ πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Και επιθετικά ήμασταν σε εκπληκτική κατάσταση με τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ».