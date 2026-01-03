Γιώργος Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, ήταν μια μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Σε μία από τις πιο έντονες και ποιοτικές βραδιές της φετινής EuroLeague, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το γεμάτο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι των «αιωνίων» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και ποιότητας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανώς ικανοποιημένος από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, λέγοντας: «Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού».

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» εστίασε στη συνέχεια στη σημασία της συνοχής και της φιλοσοφίας που ακολουθεί η ομάδα του, τονίζοντας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».