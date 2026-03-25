Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλλει επίθεση οπαδών της Βαλένθια στους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γιώργο Σκινδήλια

Μία σπουδαία «μάχη» έγινε στην Ισπανία, με τη Βαλένθια να επικρατεί του Ολυμπιακού με 85-84, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague. Oι γηπεδούχοι έβαλαν δύο βολές, 2.9” πριν το τέλος, ενώ ο Φουρνιέ αστόχησε στην τελευταία επίθεση και οι Πειραιώτες έκαναν ένα βήμα πίσω για το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των πλέι οφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και χάσαμε πολλές ελεύθερες βολές στο δεύτερο μέρος. Είχαμε κάποιες κακές τελικές επιλογές και αμυνθήκαμε στο transition χωρίς ισορροπία.

Έτσι έγινε παιχνίδι της μίας φάσης. Ένα σουτ του Μοντέρο, μία προσπάθεια του Βεζένκοφ και βέβαια το φάουλ στον Μοντέρο που βέβαια είχαμε την ευκαιρία μας να σκοράρουμε μετά, όμως δεν το κάναμε».