Γιώργος Μπαρτζώκας: «Εγώ είμαι υπεύθυνος για την ήττα σήμερα»

Την ευθύνη για την ήττα της ομάδας του από τη Μονακό ανέλαβε προσωπικά ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη 31ης αγωνιστική της Euroleague, ενώ επεσήμανε ότι οι «ερυθρόλευκοι είχαν «κακή προσέγγιση» και λάθος νοοτροπία.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στην Μονακό. Έπαιξαν με πάθος, με δύναμη και στο όριο του φάουλ με θέληση για να πάρουν το ματς. Από την δική μας οπτική, είμαι εγώ υπεύθυνος γιατί δεν έπεισα τους παίκτες μου για όλες αυτές τις φήμες ότι οι παίκτες δεν θα έρθουν στο παιχνίδι και δεν νοιάζοντας για το παιχνίδι, ήταν εσφαλμένες. Είχαμε κακή προσέγγιση. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι παίζοντας χωρίς την σωστή νοοτροπία.

Ήταν η πρώτη φορά φέτος που είχαμε 10 ασίστ και 15 λάθη. Με αυτά τα νούμερα ήταν αδύνατο να έχουμε ένα νικηφόρο σερί, παρόλο που στο ΄τέλος είχαμε την ευκαιρία. Δύο φορές έπρεπε να κάνουμε φάουλ γιατί δεν ήμασταν στο μπόνους, αλλά επιτρέψαμε λέι-απ, χάσαμε δύο βολές με παίκτες που συνήθως τις βάζουν, όπως ο Μιλουτίνοφ και φυσικά ο Πίτερς στο τέλος. Η τελευταία κατοχή του Στραζέλ ήταν καθοριστική. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, αλλά να δούμε τι ήταν αυτό που κάναμε λάθος σήμερα και στο επόμενο παιχνίδι να παίξουμε πολύ καλύτερα».

