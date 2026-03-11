Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ευγνώμων στους παίκτες και στους οπαδούς, μας στηρίζουν σε όλη την Ευρώπη»

Μετά τη θριαμβευτική νίκη επί της Παρί στη Γαλλία, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, δίνοντας τα εύσημα στους παίκτες του, ενώ σχολίασε και την έντονη παρουσία των «ερυθρόλευκων» οπαδών.

Euroleague: «Διέλυσε» την Παρί ο Ολυμπιακός με 87-104

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το πιο δεκάλεπτο ήταν το καλύτερο του Ολυμπιακού: «Το τέταρτο. Επειδή βγάλαμε καλές άμυνες που χρειαζόμασταν. Η Παρί είμαι απίστευτα επιθετική ομάδα. Φανταστείτε ότι είχαμε βάλει 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε με μεγάλη διαφορά, γιατί έχουν αυτή την απίστευτη ικανότητα να σκοράρουν άμεσα μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα. Είπα στους παίκτες ότι αυτός ο ρυθμός δεν είναι για εμάς. Πρέπει να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, να εκτελέσουμε περισσότερο, να έχουμε υπομονή και να αποφύγουμε κάποια λάθη, όπως να πατάμε τη γραμμή. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους παίκτες μας. Τα έδωσαν όλα, αλλά και στους οπαδούς μας, που μας στηρίζουν σε όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι το εκπληκτικό».

Δείτε το βίντεο: