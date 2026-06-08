Γιώργος Μπαρτζώκας: Ζήτησε συγγνώμη, αν και «το video ήταν παράνομο» – «Για 40′ δεν είχα την παραμικρή αντίδραση»

Συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για την συμπεριφορά του μετά από το τέλος του 2ου τελικού στο T-Center ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη τύπου μετα το Game 3 όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Προβάδισμα τίτλου με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζένκοβ

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού συμμορφώθηκε με την απόφαση του αθλητικού δικαστή να ζητήσει συγγνώμη για όσα διαδραματίστηκαν στην προηγούμενη αναμέτρηση στα αποδυτήρια και καταγράφηκαν σε «ένα βίντεο που παρανόμως τραβήχτηκε», όπως επεσήμανε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Σήμερα προηγηθήκαμε στη σειρά ξανά, με 2-1 εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά όντες αήττητοι. Νομίζω πως αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι κα’ όλη τη διάρκεια. Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια όπως βλέπετε έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.

Μπορεί να σκοράρεις 50-55 πόντους στον ένα αγώνα και στον άλλο να βάλεις 100 και πάνω απέναντι στην ίδια ομάδα με την ίδια τακτική. Προφανώς είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν και πώς διαχειρίζονται την πνευματική και σωματική τους κόπωση. Όπως έχω πει είμαστε εδώ από τον Αύγουστο, είναι Ιούνιος, έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια. Όπως ξέρετε στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα εύκολο παιχνίδι. Η ομάδα μας δεν υπάρχει αμφιβολία πως είχε μεγάλο στόχο την Ευρωλίγκα την οποία πανάξια κατέκτησε.

Ήταν μία μεγάλη επιτυχία όμως κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαν χρόνια. Αυτό ξέρετε πάντα δημιουργεί ένα άδειασμα συγκέντρωσης. Πραγματικά αμφέβαλα σε κάποια σημεία όμως σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε, η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο ημέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε.

«Πρέπει να πω και θα πω ένα συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως τραβήχτηκε στα αποδυτήρια. Για 40′ δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο 1ο ημίχρονο δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση» είπε αρχικά ο κόουτς Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια τόνισε: «Φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω. Θέλω όμως να αναρωτηθώ. Επί τρεις ώρες έβριζαν τη γυναίκα μου και τη μάνα μου, εμένα, τους κ. Αγγελόπουλος και τον κ. Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».

«Πήραμε ώθηση από τον κόσμο μας»

Σε δηλώσεις του νωρίτερα στην κάμερα της ΕΡΤ ο τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε ότι η κούραση της σεζόν επηρεάζει το παιχνίδι, αλλά ο κόσμος τους έδωσε ώθηση για να φτάσουν στη σημερινή νίκη με 102-92 όπου οιοι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Είδαμε πως δύο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες μπορούν να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό στιλ παιχνιδιού. Το ελέγξαμε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού, προηγούμασταν με εξαίρεση ένα σημείο. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και νομίζω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή την στιγμή η κούραση για όλες τις ομάδες σε όλα τα playoffs των πρωταθλημάτων επηρεάζει το παιχνίδι που μπορούν να παρουσιάσουν οι ομάδες. Αυτό που μετράει αυτή την στιγμή είναι η νίκη.

Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίκτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν θα επηρεαστούν από τους σφυγμούς που είναι στους 200. Πήραμε την ώθηση από τον κόσμο μας σήμερα σε μια φανταστική ατμόσφαιρα και κάναμε το 2-1.

Μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας που ήταν ο μεγάλος στόχος των τελευταίων ετών, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες αυτήν την στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο γιατί είναι σημαντικό για εκείνους να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δείξαμε και εμείς ότι έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα αμφιβολίες για το πως θα ανταπεξέλθουμε, αλλά σήμερα δεν έχω. Ελπίζω να έχουμε τον Ντόρσεϊ στο Game 4, σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση».