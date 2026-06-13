Γιώργος Μπαρτζώκας: Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κυριαρχεί – Αφιερώνουμε τον τίτλο στους φιλάθλους μας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Έλληνας τεχνικός είναι πλήρως ικανοποιημένος από τη φετινή σεζόν, αφού οι Πειραιώτες κατόρθωσαν να πάρουν τρεις από τους τέσσερις τίτλους, που διεκδίκησαν.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και παραδέχτηκε πως ήταν πολύ σημαντικό, που ο Ολυμπιακός, κατέκτησε και το πρωτάθλημα και πρέπει πάντα να κερδίζει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

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«Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την ομάδα. Πήραμε την EuroLeague, που ήταν ο μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που ήταν αντίπαλός μας όλη τη σεζόν.

Το πετύχαμε μένοντας αήττητοι. Οι παίκτες έχουν δώσει πάρα πολλά παιχνίδια και αξίζουν συγχαρητήρια. Αφιερώνουμε αυτόν τον τίτλο στους φιλάθλους μας, γιατί αξίζουν να δίνουμε τα πάντα για αυτούς.

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Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που ίσως θεωρούν το ελληνικό πρωτάθλημα λιγότερο σημαντικό από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως σπάσαμε αυτή τη νοοτροπία. Ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα έκανε το κίνητρο ακόμη μεγαλύτερο για τους αντιπάλους μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή σειρά.

Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί χάσαμε στη δεύτερη παράταση, έχοντας πάρει πολλές λανθασμένες αποφάσεις. Μπορεί το κίνητρο να ήταν η EuroLeague και να ήταν ο μεγάλος στόχος, όμως και το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό.

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη. Όλοι συνέβαλαν. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία, γιατί χάρισαν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε την επιτυχία μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα έπρεπε να είναι νικητής».