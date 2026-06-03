Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ο Παναθηναϊκός μάς έβαλε μεγάλο πρόβλημα» – Κάναμε «παιδαριώδη λάθη» – ΒΙΝΤΕΟ

Στα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός και έδωσε αρκετούς εύκολους πόντους στον Παναθηναϊκό στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε ότι ο «ο Παναθηναϊκός μάς έβαλε μεγάλο πρόβλημα, αλλά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι» καθώς κι ότι «θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το ματς πιο εύκολα».

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76: Πήρε το «θρίλερ» στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της αναμέτρησης στην ΕΡΤ ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στην αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο και στην πίεση που άσκησε στην ομάδα του:

«Κανείς δεν είπε ότι ήταν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, σαν πέντε, του Μήτογλου. Μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23, αν δεν κάνω λάθος, τα ριμπάουντ. Είχαμε πάρα πολλές περισσότερες κατοχές και κάναμε 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη. Νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για τη γηπεδούχο ομάδα», ανέφερε.

«Η λογική είναι ότι πρέπει να παίζουν έξι από τους οκτώ ξένους και κάθε φορά πρέπει να κάνουμε rotation. Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Ντε Λαρεντζάκης έξω, αύριο μπορεί να μην είναι. Έχουμε οκτώ παίκτες τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλους στη σειρά, γιατί τα παιχνίδια είναι κάθε δύο μέρες και πρέπει να είμαστε φρέσκοι», εξήγησε για την απόφαση να μείνει εκτός ο Ντόντα Χολ.

Αναφερόμενος στη συνέχεια των τελικών και στα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός, είπε:

«Θα αναλύσουμε το παιχνίδι μας σήμερα με τους συνεργάτες μου. Αύριο θα δείξουμε τα βίντεο στους παίκτες. Λιγότερο νευρικά, γιατί το πρόβλημα ήταν αυτό, ότι πήραμε πολύ νευρικές αποφάσεις. Στην επίθεση δεν αλλάξαμε με ταχύτητα, κρατήσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις, από post up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό».

Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα της κούρασης μετά το Final Four, με τον ίδιο να απαντά:

«Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έχουμε περάσει δέκα μέρες από τότε. Παίξαμε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ στα οποία χρησιμοποιήσαμε τους παίκτες όπως έπρεπε. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Σίγουρα υπάρχει σωρευμένη κούραση στους παίκτες, αλλά όταν μπαίνουμε στο παιχνίδι και κυνηγάμε έναν τίτλο που είναι σημαντικός για εμάς, πρέπει να ξεχνάμε και την κούραση και τα πάντα».

«Αν είχαμε αποφύγει παιδαριώδη λάθη θα είχαμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι ο Ολυμπιακός θα είχε νικήσει πολύ πιο εύκολα τον Παναθηναϊκό, αν οι παίκτες του είχαν αποφύγει μερικά παιδαριώδη λάθη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής, τελικός Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι με νευρικότητα, χαμηλά ποσοστά. Αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ειδικά για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και έχει την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει.

Είχαμε διαφορές, φτάσαμε τους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε στους 12, ανεβήκαμε στους 17. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το ματς πιο εύκολα. Μας έβαλε πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μήτογλου με τα 4 τρίποντα που έδωσε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το ματς. Είχαμε πολλά λάθη, ο αριθμός 16 είναι ένας πολύ άσχημος αριθμός. Νομίζω έδωσαν 20 πόντους στον αιφνιδιασμό στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Κερδίσαμε και αυτό μετράει.

Πρέπει μετά το ματς να δούμε τι λάθος κάναμε και να δούμε που επικεντρώθηκε ο Παναθηναϊκός. Θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο, θα κυκλοφορήσουμε την μπάλα, δεν θα είμαστε βιαστικοί στην αποφάσεις, θα βρούμε ρυθμό στην επιθετική εκτέλεση, σήμερα ήμασταν στατικοί και αυτό έδωσε τα λάθη που βοήθησαν τον Παναθηναϊκό».