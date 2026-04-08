Γιώργος Μπαρτζώκας: Παίξαμε ομαδικά, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ ήταν τρομεροί

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του σχολίασε τα εντυπωσιακά νούμερα στη νίκη με 102-88 επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague, καθώς και την εκπληκτική απόδοση των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν συμπαγείς και στις δύο μεριές του παρκέ. Βάλαμε 100 πόντους σε μία από τις καλύτερες άμυνες, δώσαμε 25 ασίστ για 7 λάθη. Είναι πολύ δύσκολο να χάσεις το ματς με τέτοια νούμερα. Παίξαμε ομαδικά, ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ έκαναν τρομερό παιχνίδι, αλλά όλοι ήταν εξαιρετικοί.

Είναι δύσκολο να έχεις δύο τέτοιους σκόρερ μαζί στην ίδια πεντάδα. Οταν νιώθουν καλά μπορούν να σουτάρουν από παντού και για αυτό βάζουμε δίπλα τους αλτρουιστές παίκτες που θέλουν να μοιράζουν την μπάλα».

