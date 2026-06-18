Γκάνα – Παναμάς 1-0: Βήμα πρόκρισης για τους Αφρικανούς με Buzzer Beater στο 95′ – Δείτε το γκολ

Η Γκάνα νίκησε τον Παναμά με 1-0 στο Τορόντο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Ο Γιρένκι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 90’+5’ και χάρισε στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς.

Η αναμέτρηση είχε περιορισμένες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Ο Παναμάς μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Γουότερμαν έκανε σουτ στην κίνηση, έπειτα από σέντρα του Μουρίγιο από τα δεξιά, αλλά ο Ζίγκι απέκρουσε. Ο αγώνας διεκόπη για το καθιερωμένο cooling break, ωστόσο οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν την απόφαση, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε στο Τορόντο.

Περισσότερες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο

Οι δύο ομάδες ανέβασαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο μέρος και έψαξαν το γκολ. Στο 60’, ο Μαρτίνες απείλησε με σουτ από τα δεξιά, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Μάλιστα, μέρος των φιλάθλων θεώρησε αρχικά ότι η προσπάθεια είχε καταλήξει στα δίχτυα.

Η Γκάνα απάντησε στο 65’, όταν οι παίκτες της συνδυάστηκαν όμορφα. Ο Σεμένιο έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Αγιού προσπάθησε να σκοράρει με προβολή, όμως ο Ράμος απομάκρυνε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Παναμάς δημιούργησε νέα ευκαιρία, αλλά το σουτ του Ράμος έφυγε άουτ. Στη συνέχεια, οι φίλαθλοι αποδοκίμασαν και το δεύτερο cooling break της αναμέτρησης.

Στο 73’, ο Αντζετέι πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία.

Το γκολ του Γιρένκι έκρινε τον αγώνα

Η Γκάνα πέτυχε το γκολ της νίκης στο 90’+5’. Ο Σεμένιο έβγαλε κάθετη πάσα προς τον Ασάντε, εκείνος μπήκε στην περιοχή και έκανε παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Ο Γιρένκι βρέθηκε κοντά στην εστία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το γκολ στις καθυστερήσεις έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε στη Γκάνα ιδανικό ξεκίνημα στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, ενώ ο Παναμάς έμεινε χωρίς βαθμό στην πρεμιέρα του.

ΓΚΑΝΑ: Ζίγκι (46′ Ασαρέ), Αντζετέι, Μένσα, Οπόκου, Σενάγια, Γιρένκι, Οβούσου (78′ Σίμπο), Σεμένιο, Νουάμα (58′ Τόμας-Ασάντε), Σουλεμάνα (58′ Φαταγού), Αγιού (87′ Αντού).

ΠΑΝΑΜΑΣ: Μοσκέρα, Μπλάκμαν (90′ Γκοντόι), Κόρντομπα, Ράμος, Χάρβεϊ, Αντράντε, Μουρίγιο, Μαρτίνες (63′ Φαγιάρδο), Ροντρίγκες (74′ Ντίας), Γουότερμαν (63′ Λοντόνιο).