Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-4: Νίκη με σούπερ Ιωαννίδη – ΒΙΝΤΕΟ

Με κορυφαίο τον Φώτη Ιωαννίδη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέρασε με 4-1 από την έδρα της Γκιμαράες και συνεχίζει το «κυνήγι» της πρωτοπόρου Πόρτο, με τη συμπλήρωση 15 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το 0-2 για την ομάδα του με εντυπωσιακή κεφαλιά στο 42΄ κι ήταν ένα γκολ – επιστέγασμα της εξαιρετικής του εμφάνισης. Οι Τρινκάο (32΄), Καστίγιο (63΄αυτ.), Αραούχο (79΄) πέτυχαν τα άλλα γκολ της Σπόρτινγκ, ενώ ο Αρκάνζο σκόραρε για τους γηπεδούχους στο 50΄.

Δείτε το γκολ:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Εστορίλ-Μπράγκα 1-0

Ζιλ Βισέντε-Ρίο Αβε 2-2

Εστρέλα Αμαδόρα-Μορεϊρένσε 0-0

AVS-Νασιονάλ 2-2

Τοντέλα-Κάσα Πία 1-2

Σάντα Κλάρα-Αρούκα 0-0

Αλβέρκα-Πόρτο 0-3

Μπενφίκα-Φαμαλικάο 1-0

Γκιμαράες-Σπόρτινγκ Λισ. 1-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Πόρτο 43

Σπόρτινγκ Λισ. 38

Μπενφίκα 35

Ζιλ Βισέντε 26

Μπράγκα 25

Φαμαλικάο 23

Μορεϊρένσε 21

Γκιμαράες 21

Εστορίλ 17

Ρίο Άβε 17

Αλβέρκα 17

Νασιονάλ 16

Σάντα Κλάρα 16

Εστρέλα Αμαδόρα 15

Κάσα Πία 13

Αρούκα 13

Τοντέλα 9

AVS 4