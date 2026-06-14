Γκραν Πρι Ισπανίας: Ο Χάμιλτον πέτυχε την πρώτη νίκη του με τη Ferrari – Στα 41 του έγινε ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία της F1

Ο Λιούις Χάμιλτον γιόρτασε μια συγκινητική πρώτη νίκη σε Γκραν Πρι με τη Ferrari στην Βαρκελώνη, βάζοντας τέλος στη σειρά πέντε συνεχόμενων θριάμβων του Κίμι Αντονέλι και καθιστώντας τον, σε ηλικία 41 ετών, τον γηραιότερο νικητή της Φόρμουλα 1 από τον Αυστραλό Τζακ Μπράμπαμ το 1970.

H νίκη του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στο Γκραν Πρι της Βαρκελώνης-Καταλονίας, ήταν η πρώτος του από το Βέλγιο το 2024 με τη Mercedes, η έβδομη – ρεκόρ – στο Circuit de Catalunya και η 106η στην εξαιρετική καριέρα του.

Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι, ο 19χρονος επικεφλής του πρωταθλήματος, εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη πέντε γύρους πριν από το τέλος κι ενώ είχε περάσει μόλις τον συναθλητή του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, στη μάχη για τη 2η θέση, βλέποντας το προβάδισμά του έναντι του Χάμιλτον στο πρωτάθλημα να μειώνεται στα 41 βαθμούς.

Ο Ράσελ τερμάτισε, σύμφωνα με το Reuters, τελικά δεύτερος, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.