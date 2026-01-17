Γοδόι Κρουζ: Αποχαιρέτησε τον Σαντίνο Αντίνο – «Σε ευχαριστούμε για κάθε γκολ και κάθε πιρουέτα»

Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται πλέον ο Σαντίνο Αντίνο, καθώς η Γοδόι Κρουζ τον αποχαιρέτησε και επίσημα, επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφή του στους «πράσινους». Η ανακοίνωση της ομάδας από την Αργεντινή ήρθε λίγο μετά τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που είχε προαναγγείλει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον νεαρό επιθετικό με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του στην ομάδα και ευχόμενη καλή συνέχεια στην καριέρα του.

«Καλή τύχη με ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει, Τσούλου. Σε ευχαριστούμε για κάθε ποδοσφαιρικό μάθημα, για κάθε γκολ, για κάθε πιρουέτα. Αλλά περισσότερο, για τον τρόπο που υπερασπίστηκες τα χρώματά μας σε κάθε κατηγορία. Που μας επέτρεψες να σε παρακολουθούμε να εξελίσσεσαι. Αλλά πάνω απ’ όλα, που είδαμε έναν οπαδό μας να δίνει τα πάντα με αγάπη και πάθος για την ομάδα, στο γήπεδο. Από απόψε, ένας νέος παίκτης συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο. Και θα είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό το νέο βήμα στην καριέρα σου. Σε ευχαριστούμε για όλα, Τσούλου!».