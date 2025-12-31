Δέκα αθλητές του ΑΟ Ταεκβοντό “ΕΥΖΗΝ” Αμπελώνα στην επίλεκτη ομάδα της ΕΤΑΒΕ

Με εντυπωσιακό απολογισμό και δέκα αθλητές/τριες να εξασφαλίζουν την ένταξή τους στην επίλεκτη ομάδα της Ε.ΤΑ.Β.Ε. για το 2026, ο ΑΟ Ταεκβοντό «ΕΥΖΗΝ» Αμπελώνα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική χρονιά, μετά και τα οριστικά αποτελέσματα του τελευταίου προκριματικού Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδας.

Ο Σύλλογος κατέλαβε την 8η θέση στη Γενική Βαθμολογική Κατάταξη, ανάμεσα σε 128 συλλόγους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή παρουσία του στην Ελίτ του Ελληνικού Ταεκβοντό.

Σημαντικοί αριθμοί που αποτυπώνουν την πορεία:

10 αθλητές/τριες στην επίλεκτη ομάδα της Ε.ΤΑ.Β.Ε. για το 2026.

17 Χρυσά, 12 Ασημένια και 17 Χάλκινα μετάλλια.

10 συνεχόμενα χρόνια στην πρώτη δεκάδα της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε.)

Οι αθλητές/τριες που προκρίθηκαν στην επίλεκτη ομάδα της Ε.ΤΑ.Β.Ε. το 2026.!

1) ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

2) ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ

3) ΔΡΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

4) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ

5) ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ

6) ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7) ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

8).ΝΤΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ

9) ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Μία εξαιρετική χρονιά που συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, για τον Σύλλογο Ταεκβοντό “ΕΥΖΗΝ” Αμπελώνα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων:

2η θέση στο βάθρο για τον Σύλλογο “ΕΥΖΗΝ”, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων–Κορασίδων.

Χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών.

Χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα U-21

Ασημένιο μετάλλιο στο πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.

Συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών στην Κίνα.

Συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U-21 στην Κένυα.

5η θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα U-21 στο Κόσοβο.

2 Χάλκινα μετάλλια στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παμπαίδων – Πανκορασίδων.

2 Χρυσά μετάλλια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων.

3 Χρυσά, 4 Ασημένια και 7 Χάλκινα μετάλλια σε G1, G2, G3, Διεθνή βαθμολογούμενα Τουρνουά.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν προκύπτει χωρίς συστηματική δουλειά, σωστό σχεδιασμό και αγωνιστική συνέπεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος κα Κωνσταντίνα Γκαγκανιάρα συγχαίρουν τους προπονητές Μπάμπη Ντόβα, Μιχάλη και Σάββα Λάκη, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους γονείς, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που πλαισιώνει την ομάδα.

Οι επιτυχίες του ΑΟ Ταεκβοντό “ΕΥΖΗΝ” Αμπελώνα αποτελούν σημείο αναφοράς για τον Αμπελώνα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου και της Λάρισας